Mauro Icardi Galatasaray'a dönecek mi? Menajerinden resmi açıklama geldi!

Trendyol Süper Lig’de bıraktığı izlerle hafızalara kazınan Mauro Icardi’nin geleceği hakkındaki spekülasyonlar spor gündemini sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı yönetimin sunduğu yeni kontrat teklifini geri çevirerek takıma veda eden Arjantinli forvet, yaz transfer döneminde gelen çok sayıda teklife rağmen hiçbir kulübe imza atmamıştı.

Boşta kaldığı bu süreçte, tecrübeli golcünün yeniden Galatasaray forması giymek için haber yolladığı yönündeki iddialar basında geniş yer buldu. Ancak futbolcunun temsilcisinden gelen açıklama tüm bu söylentilere noktayı koydu.

"GAZETECİLİĞİN YÜZ KARASI OLAN İSİMLERİN UYDURMASI"

Gazeteci Gustavo Mendez’e konuşan Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, çıkan transfer haberlerini kesin bir dille reddetti. Sarı-kırmızılı kulüple herhangi bir temas kurulmadığını vurgulayan Pino, "Kimse Mauro’nun dönmesi için Galatasaray’a yalvarmadı. Bu tamamen asılsız bir haber" dedi.

Haberleri ortaya atan isimlere tepki gösteren menajer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu, gazeteciliğin yüz karası olan kişilerin uydurduğu yalan bir haberden ibaret" ifadelerini kullandı.

Pino, 33 yaşındaki yıldızın Galatasaray’daki kariyerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır; Mauro için de Galatasaray dönemi harika anılarla dolu bir maceraydı."

GALATASARAY FORMASIYLA KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, sahaya çıktığı 134 resmi maçta 77 gol atıp 25 de asist yaparak toplam 102 gole doğrudan katkı verdi.

Arjantinli santrfor, İstanbul’daki başarılı kariyerine 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi sığdırarak kulüp tarihine adını yazdırdı.