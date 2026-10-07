Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) cephesinde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği hakem atama süreci belirsizlikten kurtuldu.

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HABERİN ÖZETİ TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu yargılanması sonrası hakem atama sürecinde radikal bir değişikliğe giderek Trendyol Süper Lig ve 1. Lig hakem atamalarını uluslararası düzeyde isimlere emanet etti. Trendyol Süper Lig'deki hakem atamaları MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yönlendirmeleriyle yapılacak. Trendyol 1. Lig'deki atama süreçleri Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik analizleri doğrultusunda tamamlanacak. Görevlendirilecek hakemler, son dönemdeki form grafiklerine, müsabakaların zorluk derecesine ve belirlenen teknik kriterlere göre objektif verilere dayandırılarak seçilecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklu yargılanması sebebiyle atamaların nasıl yapılacağı tartışılırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) düğmeye bastı ve radikal bir hamleye imza attı.

ATAMALAR EN ÜST DÜZEY İSİMLERE EMANET

Federasyon kanadından konuya ilişkin yapılan resmi duyuruda, hem Trendyol Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig'de hakem görevlendirmelerinin yeni bir teknik mekanizmayla yürütüldüğü ifade edildi. TFF, Süper Lig maçlarındaki hakem atamalarının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın yönlendirmeleriyle gerçekleşeceğini bildirdi. 1. Lig’deki atama süreçlerinin ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy’nin teknik analizleri doğrultusunda tamamlanacağı aktarıldı.

GÖREVLENDİRMELERDE 3 KRİTİK KRİTER

TFF açıklamasında, yeşil sahalara çıkacak hakemlerin hangi esaslara göre seçildiğine de açıklık getirdi. Kararların tamamen objektif verilere dayandırıldığını vurgulayan federasyon; hakemlerin son dönemde sergilediği form grafiklerini, müsabakaların zorluk derecesi ile kritik özelliklerini ve belirlenen teknik kriterleri temel aldıklarını duyurdu.

Kamuoyunun bilgisine sunulan bu kararla birlikte Türk futbolunda üst klasman hakemlerin yönetimi, uluslararası tecrübeye sahip kurmayların teknik kararlarına bırakılmış oldu.