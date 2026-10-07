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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:41

TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!

TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklu yargılandığı kritik süreçte liglerdeki hakem atama krizine son noktayı koydu. Yapılan resmi açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’de düdük çalacak isimler Anthony Taylor’ın, Trendyol 1. Lig hakemleri ise Alan Snoddy’nin teknik değerlendirmeleriyle sahadaki yerini alacak.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:41

Türk futbolunda (MHK) cephesinde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından kamuoyunun merakla beklediği hakem atama süreci belirsizlikten kurtuldu. 

HABERİN ÖZETİ

TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu yargılanması sonrası hakem atama sürecinde radikal bir değişikliğe giderek Trendyol Süper Lig ve 1. Lig hakem atamalarını uluslararası düzeyde isimlere emanet etti.
Trendyol Süper Lig'deki hakem atamaları MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yönlendirmeleriyle yapılacak.
Trendyol 1. Lig'deki atama süreçleri Talent &amp; Mentor (T&amp;M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik analizleri doğrultusunda tamamlanacak.
Görevlendirilecek hakemler, son dönemdeki form grafiklerine, müsabakaların zorluk derecesine ve belirlenen teknik kriterlere göre objektif verilere dayandırılarak seçilecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!

MHK Başkanı ’nun tutuklu yargılanması sebebiyle atamaların nasıl yapılacağı tartışılırken, (TFF) düğmeye bastı ve radikal bir hamleye imza attı.

TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!

ATAMALAR EN ÜST DÜZEY İSİMLERE EMANET

Federasyon kanadından konuya ilişkin yapılan resmi duyuruda, hem Trendyol Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig'de hakem görevlendirmelerinin yeni bir teknik mekanizmayla yürütüldüğü ifade edildi. TFF, Süper Lig maçlarındaki hakem atamalarının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın yönlendirmeleriyle gerçekleşeceğini bildirdi. 1. Lig’deki atama süreçlerinin ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy’nin teknik analizleri doğrultusunda tamamlanacağı aktarıldı.

TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!

GÖREVLENDİRMELERDE 3 KRİTİK KRİTER

TFF açıklamasında, yeşil sahalara çıkacak hakemlerin hangi esaslara göre seçildiğine de açıklık getirdi. Kararların tamamen objektif verilere dayandırıldığını vurgulayan federasyon; hakemlerin son dönemde sergilediği form grafiklerini, müsabakaların zorluk derecesi ile kritik özelliklerini ve belirlenen teknik kriterleri temel aldıklarını duyurdu.

TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!

Kamuoyunun bilgisine sunulan bu kararla birlikte Türk futbolunda üst klasman hakemlerin yönetimi, uluslararası tecrübeye sahip kurmayların teknik kararlarına bırakılmış oldu.

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ETİKETLER
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#merkez hakem kurulu
#Ferhat Gündoğdu
#Anthony Taylor
#Alan Snoddy
#Spor
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