TFF kararını verdi: Süper Lig hakemlerini Anthony Taylor atayacak!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) cephesinde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği hakem atama süreci belirsizlikten kurtuldu.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklu yargılanması sebebiyle atamaların nasıl yapılacağı tartışılırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) düğmeye bastı ve radikal bir hamleye imza attı.
Federasyon kanadından konuya ilişkin yapılan resmi duyuruda, hem Trendyol Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig'de hakem görevlendirmelerinin yeni bir teknik mekanizmayla yürütüldüğü ifade edildi. TFF, Süper Lig maçlarındaki hakem atamalarının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın yönlendirmeleriyle gerçekleşeceğini bildirdi. 1. Lig’deki atama süreçlerinin ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy’nin teknik analizleri doğrultusunda tamamlanacağı aktarıldı.
TFF açıklamasında, yeşil sahalara çıkacak hakemlerin hangi esaslara göre seçildiğine de açıklık getirdi. Kararların tamamen objektif verilere dayandırıldığını vurgulayan federasyon; hakemlerin son dönemde sergilediği form grafiklerini, müsabakaların zorluk derecesi ile kritik özelliklerini ve belirlenen teknik kriterleri temel aldıklarını duyurdu.
Kamuoyunun bilgisine sunulan bu kararla birlikte Türk futbolunda üst klasman hakemlerin yönetimi, uluslararası tecrübeye sahip kurmayların teknik kararlarına bırakılmış oldu.