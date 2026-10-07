Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya mesaj: 'Önümüzde kimse duramaz!'

Toplantının açılışında yakın zamanda hayatını kaybeden kulüp üyelerini anarak sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Haftaya ne yazık ki camiamızı derinden üzen kayıplarla başladık. Kulübümüzün en kıdemli üyesi değerli büyüğümüz Ali Fuat Diriker'i, birlikte mesai harcama şansı bulduğum sevgili kardeşim Fidel Berber'i ve sinemamızın usta isimlerinden divan üyemiz Göksel Arsoy'u kaybettik. Vefat eden tüm isimlere Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"121 YILLIK MİRASIN İZİNDEYİZ"

Galatasaray’ın köklü tarihine ve kuruluş felsefesine dikkat çeken Başkan Özbek, Ekim ayının kulüp için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi: "121 yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları Galatasaray Lisesi'nde dev bir hayalin tohumlarını attı. O gün belirlenen vizyon, sadece bir spor kulübü kurmak değil, Türk sporuna yön vermek ve Türk olmayan takımları mağlup etmekti. Bizim bugün üstlendiğimiz misyon, nesilden nesle devredilen bu mirası daha da yukarı taşımaktır."

"SIRADA 27. ŞAMPİYONLUK VAR"

Futbol takımının elde ettiği başarılara değinen ve yeni hedefleri sıralayan Özbek, teknik heyet ve futbolculara güveninin tam olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Kazandığımız 26. şampiyonluk ve son 4 sezondur sergilediğimiz istikrar hepimiz için büyük bir gurur vesilesi. Ancak Galatasaray'da dünün başarılarıyla yetinilmez. Şimdi hedefimizde 27. şampiyonluk ve üst üste 5. kez kupayı kaldırmak var. Bunun da ötesinde, yerel ligdeki başarımızı Avrupa sahnesine taşımayı amaçlıyoruz. Bu sezon Avrupa'da Galatasaray markasına yakışır bir mücadele izleteceğiz. Teknik direktörümüz Okan Buruk'a ve oyuncularımıza inancımız tam."

KEMERBURGAZ VE ASLANTEPE PROJELERİNDE SON DURUM

Sarı-kırmızılı kulübün geleceğini teminat altına alacak altyapı ve tesisleşme hamleleri hakkında da bilgi veren Özbek, projelerdeki son gelişmeleri paylaştı:

"Sportif hedeflerimizin yanı sıra Galatasaray'ın yarınlarını inşa edecek projelerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Aslantepe vadisinde ihtiyacımız olan projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Kemerburgaz'daki akademi binamız ve ilave 4 futbol sahamız için çalışmalar sürüyor. Burada yaşanan kısa süreli gecikme tamamen ilgili belediyenin süreçlerinden kaynaklandı. Finansmanımız ve projelerimiz tamamen hazır, kulüp tarafında hiçbir aksama yok. Dün itibarıyla belediye ile gerekli mutabakata vararak imzayı attık."

"GÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ KURTARIYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberlik mesajı veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir yandan Türkiye ve Avrupa'da zirve mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan tesislerimizi tamamlayıp gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak için görevdeyiz. Tarihimiz bize net bir gerçeği gösteriyor: Galatasaray kenetlendiğinde başaramayacağı şey yoktur. 121 yıldır olduğu gibi yine omuz omuza vererek kulübümüzü çok daha büyük zaferlere taşıyacağız."