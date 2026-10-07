Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:06

Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu

İspanyol devi Real Madrid’den ayrılması beklenen ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi kadrosu için düşündüğü Eduardo Camavinga transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ve Zinedine Zidane’ın müdahaleleri sonrası küllerinden doğan 23 yaşındaki Fransız yıldız için sarı-kırmızılıların tüm hesapları değişti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:06

'de geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kalan ve 'ndaki yerini kaybeden Eduardo Camavinga için işler tamamen değişti.

Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu

Eflatun-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğuna ’nun, Fransa Milli Takımı'nın başına ise Zinedine Zidane’ın geçmesi, genç yeteneğin kariyerinde adeta yeni bir sayfa açtı.

Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu

"ROMA BİR GÜNDE KURULMADI"

Fransa’nın Uluslar Ligi’nde Belçika ile oynadığı kritik mücadele öncesinde basının karşısına geçen Camavinga, özgüven dolu açıklamalarda bulunmuştu. Kariyer basamaklarını tırmanırken sabırlı olması gerektiğini vurgulayan yetenekli orta saha, "Kariyerimin başından bu yana her şey çok hızlı ilerledi. Ancak unutmamak gerekir ki Roma bir günde kurulmadı. Önümde kendimi kanıtlayacak çok uzun bir zaman var" diyerek potansiyeline henüz tam anlamıyla ulaşmadığını samimiyetle dile getirmişti.

Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu

ZIDANE VE MOURINHO DOKUNUŞU

Geçtiğimiz sezon kulübünde yedek kulübesine hapsolan ve milli takımın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyerek büyük bir üzüntü yaşayan 23 yaşındaki oyuncu, pes etmedi. Yaz tatilinde bile bireysel antrenmanlarını aksatmayan Camavinga, çabasının karşılığını aldı.

Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu

Fransa'nın yeni patronu Zinedine Zidane tarafından yeniden milli takıma çağrılan genç yıldız, Uluslar Ligi maçlarındaki performansıyla alkış topladı. Kulüp cephesinde ise Jose Mourinho'nun oyuncusuna güveni tam. Portekizli çalıştırıcı, Málaga karşısında alınan galibiyetin ardından Camavinga'yı 11'de başlatmasına dikkat çekerek, "Pek el üstünde tutulmayan bir çocuk bugün sahada muazzam bir maç çıkardı" sözleriyle oyuncusuna açıkça arka çıktı.

GALATASARAY İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlandığı dönemde ismi Türk kulüpleriyle de anılan Camavinga için Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek adına Fransız dinamoyu kadrosunda görmek istediği öne sürülmüştü. Ancak oyuncunun eflatun-beyazlılarda kalma kararlılığı ve yükselen formu transfer iddialarını rafa kaldırdı.

Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eduardo Camavinga, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 6 resmi karşılaşmada görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı Türkiye, Belçika (2 maç) ve İtalya müsabakalarında da süre alarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak
Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek
A Milli Takım'da Montella sonrası Arda Turan sürprizi! Ezber bozan formül belli oldu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#real madrid
#Futbol
#jose mourinho
#Fransa Milli Takımı
#Zinedine Zidane
#Eduardo Camavinga
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.