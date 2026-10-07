Mourinho ve Zidane'dan Galatasaray'a transfer darbesi! Camavinga planları altüst oldu

Real Madrid'de geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kalan ve Fransa Milli Takımı'ndaki yerini kaybeden Eduardo Camavinga için işler tamamen değişti.

Eflatun-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’nun, Fransa Milli Takımı'nın başına ise Zinedine Zidane’ın geçmesi, genç yeteneğin kariyerinde adeta yeni bir sayfa açtı.

"ROMA BİR GÜNDE KURULMADI"

Fransa’nın Uluslar Ligi’nde Belçika ile oynadığı kritik mücadele öncesinde basının karşısına geçen Camavinga, özgüven dolu açıklamalarda bulunmuştu. Kariyer basamaklarını tırmanırken sabırlı olması gerektiğini vurgulayan yetenekli orta saha, "Kariyerimin başından bu yana her şey çok hızlı ilerledi. Ancak unutmamak gerekir ki Roma bir günde kurulmadı. Önümde kendimi kanıtlayacak çok uzun bir zaman var" diyerek potansiyeline henüz tam anlamıyla ulaşmadığını samimiyetle dile getirmişti.

ZIDANE VE MOURINHO DOKUNUŞU

Geçtiğimiz sezon kulübünde yedek kulübesine hapsolan ve milli takımın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyerek büyük bir üzüntü yaşayan 23 yaşındaki oyuncu, pes etmedi. Yaz tatilinde bile bireysel antrenmanlarını aksatmayan Camavinga, çabasının karşılığını aldı.

Fransa'nın yeni patronu Zinedine Zidane tarafından yeniden milli takıma çağrılan genç yıldız, Uluslar Ligi maçlarındaki performansıyla alkış topladı. Kulüp cephesinde ise Jose Mourinho'nun oyuncusuna güveni tam. Portekizli çalıştırıcı, Málaga karşısında alınan galibiyetin ardından Camavinga'yı 11'de başlatmasına dikkat çekerek, "Pek el üstünde tutulmayan bir çocuk bugün sahada muazzam bir maç çıkardı" sözleriyle oyuncusuna açıkça arka çıktı.

GALATASARAY İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlandığı dönemde ismi Türk kulüpleriyle de anılan Camavinga için Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek adına Fransız dinamoyu kadrosunda görmek istediği öne sürülmüştü. Ancak oyuncunun eflatun-beyazlılarda kalma kararlılığı ve yükselen formu transfer iddialarını rafa kaldırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eduardo Camavinga, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 6 resmi karşılaşmada görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı Türkiye, Belçika (2 maç) ve İtalya müsabakalarında da süre alarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.