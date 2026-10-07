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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:41

Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek

Süper Lig devi Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Leroy Sane ile devre arasında yollar ayrılabilir. Alman yıldızın olası ayrılığına karşı harekete geçen Galatasaray yönetimi, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:41

’da sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan ancak sergilediği performansla taraftarlarda hayal kırıklığına sebep olan hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek

Sarı-kırmızılı forma altında bir türlü ritmini bulamayan 30 yaşındaki Alman yıldız, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek

DEVRE ARASINDA VEDA GÜNDEMDE

Sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden tecrübeli kanat oyuncusunun form grafiğinde bir düzelme olmaması durumunda, yönetimin devre arası transfer döneminde ayrılığa onay verebileceği öne sürüldü. Sane’nin takımdan ayrılma ihtimalini masaya yatıran kurmaylar, bu bölgeyi vakit kaybetmeden kaliteli bir isimle doldurmak için alternatif planını hazırladı.

Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek

GALATASARAY'IN B PLANI İNGİLTERE'DEN

Sarı-kırmızılı ekibin radarına giren son isim ise ekibi ’ta forma giyen Ismaila Sarr oldu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Cimbom'un listesinde ilk sıralarda yer alan Senegalli yıldızın, Sane’nin ayrılması halinde transferde ilk hedef olacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

28 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan yeni sözleşme pazarlıkları Galatasaray yönetimi tarafından anbean izleniyor. Crystal Palace ile kontratı 30 Haziran 2029’a kadar süren Sarr'ın kulübüyle el sıkışamaması durumunda, sarı-kırmızılıların vakit kaybetmeden resmi teklifle masaya oturacağı belirtildi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Senegalli oyuncunun transfer durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Galatasaray'da Sane düğümü çözülüyor! Ocak transfer dönemine özel plan: Alternatifi İngiltere'den gelecek
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ETİKETLER
#galatasaray
#Leroy Sane
#Futbol
#premier lig
#crystal palace
#İsmaila Sarr
#Spor
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