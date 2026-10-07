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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:21

Sakatlığı transferi engellemişti! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe’de sezon başında Roma’ya transferi son anda gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan devinin, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat masasına yatan Hollandalı savunmacının durumunu yakından izlemeye devam ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Sakatlığı transferi engellemişti! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:21

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren , kadro planlaması doğrultusunda kapsamlı bir değişime gitti. Kadrosuna 5 yeni isim katarak güçlenen sarı-lacivertliler, uygulanan 10+4 yabancı kuralının da etkisiyle başta Anderson Talisca ve Fred olmak üzere çok sayıda yabancı oyuncusuyla vedalaştı.

Sakatlığı transferi engellemişti! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Bu süreçte takımdan ayrılması gündeme gelen isimlerden biri de oldu. Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun transferi konusunda İtalya temsilcisi ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre 25 yaşındaki oyuncunun, 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla Çizme ekibine kiralanması kararlaştırıldı. Söz konusu zorunlu satın alma maddesinin, Oosterwolde’nin Roma formasıyla 20 maçta en az 45’er dakika süre alması halinde yürürlüğe gireceği kaydedilmişti. Ayrıca İtalyan kulübünün, başarılı savunmacıyla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği belirtilmişti.

Sakatlığı transferi engellemişti! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor

TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

İtalya’ya gitmeden önce açıklamalarda bulunan Oosterwolde, sarı-lacivertli camiaya şu sözlerle veda etmişti:

"Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi, burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz."

Sakatlığı transferi engellemişti! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Ancak İtalya’da gerçekleştirilen detaylı sağlık kontrollerinde oyuncunun sakatlığının tespit edilmesi transferin seyrini değiştirdi. Roma yönetimi, oyuncunun bu yılki maaşının ilk 3 aylık kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep etti. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmemesi üzerine transfer masası devrildi ve anlaşma yattı.

Sakatlığı transferi engellemişti! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor

ÇİZME BASININDAN FLAŞ İDDİA: LİSTE BAŞINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

İptal kararının ardından İstanbul’a dönerek ameliyat olan ve tedavi sürecine başlanan Hollandalı sol bek için İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi.

Sakatlığı transferi engellemişti! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma Sportif Direktörü Toy D'Amico, Oosterwolde'nin ismini transfer listesinden çıkarmadı. İtalyan yöneticinin, sakatlığını atlatmaya çalışan yetenekli savunmacının iyileşme sürecini ve son durumunu anbean takip ettiği ifade edildi. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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#fenerbahçe
#Roma
#Futbol
#serie a
#jayden oosterwolde
#Toy D'amico
#Spor
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