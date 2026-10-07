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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:59

Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti

Defans hattında yaşanan kriz sonrası ara transfer dönemi için gaza basan Galatasaray, gözünü dünya futbolunun en önemli savunmacılarından Virgil van Dijk’a çevirdi. Hollandalı stoperin transferinde devreye giren İlkay Gündoğan detayı ise camiada büyük heyecana sebep oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:59

Süper Lig’de ve Avrupa’da mücadelesini sürdüren ’da gözler defans hattına çevrildi. Bu sezon savunma kurgusunu bir türlü oturtamayan ve takım savunmasında ciddi aksamalar yaşayan sarı-kırmızılılarda, bireysel hatalar da peş peşe geldi.

Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti

ve 'nın kritik anlarda yaptığı hatalar nedeniyle kalesinde kolay goller gören Aslan'da, bu ikiliyi zorlayacak alternatif eksikliği teknik heyetin elini zayıflatıyor. Genç oyuncular Arda Ünyay ve Bitshiabu henüz ilk 11 seviyesinde görülmezken; alternatif olarak düşünülen Mario Lemina ile Wilfried Singo’nun sık sık yaşadığı sakatlıklar yönetim ve teknik kadroyu çaresiz bıraktı. Toplamda çıkılan 13 resmi ve hazırlık karşılaşmasında kalesinde 24 gol gören sarı-kırmızılılarda teknik direktör , Başkan Dursun Özbek ile yaptığı son transfer zirvesinde stopere ve sağ beke acil takviye talep etti.

Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti

ROTA VIRGIL VAN DIJK!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan yönetim, 'ın peşine düştü. Liverpool ile sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki tecrübeli stoper için İngiliz kulübünün yeni kontrat konusunda kararsız kalmasını fırsat bilen Galatasaray, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, tecrübeli oyuncunun bonservisi için 10 milyon euronun altında bir rakam belirlediği, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti

KİLİT İSİM İLKAY GÜNDOĞAN!

Bu dev operasyonun arkasındaki en kritik detay ise İlkay Gündoğan oldu. Virgil van Dijk ile İlkay Gündoğan’ın temsilciliğini aynı menajerlik şirketi (ROOF) yürütüyor. İlkay’ın amcasının da bünyesinde görev yaptığı bu şirket üzerinden temasların kurulduğu ve İngiltere'den birbirlerini yakından tanıyan iki yıldızın ligin ikinci yarısında Galatasaray çatısı altında buluşabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti

"BURADA İNANILMAZ BİR GÜRÜLTÜ VAR!"

Öte yandan Hollandalı yıldız stoper, Rams Park atmosferine hiç yabancı değil. Daha önce Liverpool formasıyla iki kez sarı-kırmızılıların evine konuk olan Van Dijk'ın, oynanan bir müsabakanın ardından İlkay Gündoğan'a yaklaşarak "Burada çok fazla gürültü var. Hep bu atmosferde mi oynuyorsunuz? Gerçekten inanılmaz" sözleriyle stada hayran kaldığını dile getirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti
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#galatasaray
#okan buruk
#Abdülkerim Bardakcı
#Futbol
#davinson sanchez
#Virgil Van Dijk
#Spor
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