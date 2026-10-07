Galatasaray'da Virgil van Dijk bombası! Transferde İlkay Gündoğan detayı nefes kesti

Süper Lig’de ve Avrupa’da mücadelesini sürdüren Galatasaray’da gözler defans hattına çevrildi. Bu sezon savunma kurgusunu bir türlü oturtamayan ve takım savunmasında ciddi aksamalar yaşayan sarı-kırmızılılarda, bireysel hatalar da peş peşe geldi.

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın kritik anlarda yaptığı hatalar nedeniyle kalesinde kolay goller gören Aslan'da, bu ikiliyi zorlayacak alternatif eksikliği teknik heyetin elini zayıflatıyor. Genç oyuncular Arda Ünyay ve Bitshiabu henüz ilk 11 seviyesinde görülmezken; alternatif olarak düşünülen Mario Lemina ile Wilfried Singo’nun sık sık yaşadığı sakatlıklar yönetim ve teknik kadroyu çaresiz bıraktı. Toplamda çıkılan 13 resmi ve hazırlık karşılaşmasında kalesinde 24 gol gören sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ile yaptığı son transfer zirvesinde stopere ve sağ beke acil takviye talep etti.

ROTA VIRGIL VAN DIJK!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan yönetim, Virgil van Dijk'ın peşine düştü. Liverpool ile sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki tecrübeli stoper için İngiliz kulübünün yeni kontrat konusunda kararsız kalmasını fırsat bilen Galatasaray, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, tecrübeli oyuncunun bonservisi için 10 milyon euronun altında bir rakam belirlediği, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

KİLİT İSİM İLKAY GÜNDOĞAN!

Bu dev operasyonun arkasındaki en kritik detay ise İlkay Gündoğan oldu. Virgil van Dijk ile İlkay Gündoğan’ın temsilciliğini aynı menajerlik şirketi (ROOF) yürütüyor. İlkay’ın amcasının da bünyesinde görev yaptığı bu şirket üzerinden temasların kurulduğu ve İngiltere'den birbirlerini yakından tanıyan iki yıldızın ligin ikinci yarısında Galatasaray çatısı altında buluşabileceği ifade ediliyor.

"BURADA İNANILMAZ BİR GÜRÜLTÜ VAR!"

Öte yandan Hollandalı yıldız stoper, Rams Park atmosferine hiç yabancı değil. Daha önce Liverpool formasıyla iki kez sarı-kırmızılıların evine konuk olan Van Dijk'ın, oynanan bir müsabakanın ardından İlkay Gündoğan'a yaklaşarak "Burada çok fazla gürültü var. Hep bu atmosferde mi oynuyorsunuz? Gerçekten inanılmaz" sözleriyle stada hayran kaldığını dile getirdiği öğrenildi.