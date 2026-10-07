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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:32

Milli Takım'da Montella için karar verildi! Tepkiler sonrası bomba iddia

Dünya Kupası'na veda ettikten sonra UEFA Uluslar Ligi'nde de üst üste alınan yenilgiler, A Milli Futbol Takımı'nda faturanın teknik direktör Vincenzo Montella'ya kesilmesine neden oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Milli Takım'da Montella için karar verildi! Tepkiler sonrası bomba iddia
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:32

'nda son dönemde alınan başarısız sonuçlar büyük bir krizin kapısını araladı. hedeflerinin uzağında kalarak gruptan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi serüveninde de adeta çöktü.

Milli Takım'da Montella için karar verildi! Tepkiler sonrası bomba iddia

İtalya ile oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra Belçika ve Fransa mücadelelerinden de sahadan mağlubiyetle ayrılan milli takımda tüm oklar teknik patron 'ya dönmüştü.

Milli Takım'da Montella için karar verildi! Tepkiler sonrası bomba iddia

TFF FATURAYI KESTİ: TAZMİNATI BELLİ OLDU

Uluslar Ligi'nde çıkılan 4 maçta puanla tanışamayarak "4'te 0" yapan ay-yıldızlı ekibin tablosu sonrası 'nun harekete geçtiği iddia edildi. TFF Başkanı 'nun, İtalyan çalıştırıcı ile yolları ayırma konusunda kesin kararını verdiği belirtildi.

Milli Takım'da Montella için karar verildi! Tepkiler sonrası bomba iddia

Normal şartlarda 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon 200 bin euro kazanan Montella'nın sözleşme fesih detayları da ortaya çıktı. TFF yönetiminin, tecrübeli teknik adama 5 aylık maaşı tutarında bir tazminat ödeyerek vedayı resmileştireceği öne sürüldü.

Milli Takım'da Montella için karar verildi! Tepkiler sonrası bomba iddia
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#Futbol
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#ibrahim hacıosmanoğlu
#A Milli Futbol Takımı
#Dünya Kupası
#Spor
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