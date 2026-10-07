Milli Takım'da Montella için karar verildi! Tepkiler sonrası bomba iddia

A Milli Futbol Takımı'nda son dönemde alınan başarısız sonuçlar büyük bir krizin kapısını araladı. Dünya Kupası hedeflerinin uzağında kalarak gruptan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi serüveninde de adeta çöktü.

İtalya ile oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra Belçika ve Fransa mücadelelerinden de sahadan mağlubiyetle ayrılan milli takımda tüm oklar teknik patron Vincenzo Montella'ya dönmüştü.

TFF FATURAYI KESTİ: TAZMİNATI BELLİ OLDU

Uluslar Ligi'nde çıkılan 4 maçta puanla tanışamayarak "4'te 0" yapan ay-yıldızlı ekibin tablosu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği iddia edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, İtalyan çalıştırıcı ile yolları ayırma konusunda kesin kararını verdiği belirtildi.

Normal şartlarda 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon 200 bin euro kazanan Montella'nın sözleşme fesih detayları da ortaya çıktı. TFF yönetiminin, tecrübeli teknik adama 5 aylık maaşı tutarında bir tazminat ödeyerek vedayı resmileştireceği öne sürüldü.