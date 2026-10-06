Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig’e verilen milli aranın ardından maratona 7. hafta karşılaşmalarıyla geri dönülüyor. Haftanın perde açılışında kendi seyircisi önünde Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, iç saha avantajını kullanarak hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Kemerburgaz'da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, camianın odaklandığı gündem maddesi ise Victor Osimhen'in sağlık durumu.

DEVLER LİGİ İÇİN ÖZEL PLAN

Başakşehir ile oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak kenara gelen dünyaca ünlü golcünün tedavisi planlanan takvim doğrultusunda tamamlandı. Sakatlık sürecini geride bırakan Osimhen’in fiziksel durumu, Kasımpaşa maç gününe kadar sağlık heyeti tarafından anbean gözlemlenecek.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa karşısında yıldız oyuncuyu sahada görmeyi umut etse de Nijeryalı santrforun asıl hedefi çok daha kritik bir randevu. Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak dev Barcelona karşılaşmasını gözüne kestiren Osimhen’in, İspanyol devi karşısında sahada yer almayı her şeyden çok istediği öğrenildi.

TEKNİK HEYET RİSK ALMAYACAK

Osimhen’in Barcelona maçındaki varlığını riske atmak istemeyen teknik heyet, sağlık kuruluyla dirsek temasını sürdürüyor. Kasımpaşa mücadelesinde olası bir oynatılma durumunun getireceği riskler detaylıca masaya yatırıldı. Yıldız futbolcunun Devler Ligi'ndeki kritik Barcelona sınavını tehlikeye sokacak hiçbir adıma izin verilmeyecek ve oyuncunun bu haftaki durumu tamamen tedbir odaklı yönetilecek.