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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:31

Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Milli ara sonrası Süper Lig heyecanı Kasımpaşa mücadelesiyle yeniden başlarken, Galatasaray’da tüm gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Başakşehir maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın dev Kasımpaşa randevusunda oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, sağlık heyeti ve teknik kadrodan kritik kararlar geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:31

’e verilen milli aranın ardından maratona 7. hafta karşılaşmalarıyla geri dönülüyor. Haftanın perde açılışında kendi seyircisi önünde ’yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, iç saha avantajını kullanarak hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. 

Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Kemerburgaz'da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, camianın odaklandığı gündem maddesi ise 'in sağlık durumu.

Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

DEVLER LİGİ İÇİN ÖZEL PLAN

Başakşehir ile oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak kenara gelen dünyaca ünlü golcünün tedavisi planlanan takvim doğrultusunda tamamlandı. Sakatlık sürecini geride bırakan Osimhen’in fiziksel durumu, Kasımpaşa maç gününe kadar sağlık heyeti tarafından anbean gözlemlenecek.

Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa karşısında yıldız oyuncuyu sahada görmeyi umut etse de Nijeryalı santrforun asıl hedefi çok daha kritik bir randevu. ’nde oynanacak dev karşılaşmasını gözüne kestiren Osimhen’in, İspanyol devi karşısında sahada yer almayı her şeyden çok istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

TEKNİK HEYET RİSK ALMAYACAK

Osimhen’in Barcelona maçındaki varlığını riske atmak istemeyen teknik heyet, sağlık kuruluyla dirsek temasını sürdürüyor. Kasımpaşa mücadelesinde olası bir oynatılma durumunun getireceği riskler detaylıca masaya yatırıldı. Yıldız futbolcunun Devler Ligi'ndeki kritik Barcelona sınavını tehlikeye sokacak hiçbir adıma izin verilmeyecek ve oyuncunun bu haftaki durumu tamamen tedbir odaklı yönetilecek.

Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Sahalara dönüş tarihi belli oldu
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ETİKETLER
#Barcelona
#victor osimhen
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#Spor
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