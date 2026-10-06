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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:17

İtalya maçındaki o anlar Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: 'Biz bu adamla ne yapacağız?'

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 yenilen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı gündeme oturdu. Mücadele esnasında ikili mücadelede ayakta kalamayarak topu kaptıran deneyimli stoper, Galatasaraylı taraftarların sert eleştirilerine hedef oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İtalya maçındaki o anlar Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: 'Biz bu adamla ne yapacağız?'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:17

deplasmanında ’ya 3-1 mağlup olan 'nda sahadaki silik performanslar tartışılmaya devam ediyor. Kritik karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimlerden biri ise milli savunmacı oldu.

İtalya maçındaki o anlar Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: 'Biz bu adamla ne yapacağız?'

İKİLİ MÜCADELEDE YERDE KALDI, TOPU KAPTIRDI

Mücadelenin dikkat çeken anlarından birinde rakibiyle ikili mücadeleye giren Abdülkerim Bardakcı, dengesini kaybederek kendisini yerde buldu. Deneyimli stoperin topun kontrolünü rakibine kaptırdığı o anlar, maçın ardından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

İtalya maçındaki o anlar Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: 'Biz bu adamla ne yapacağız?'

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Milli formayla sergilediği bu performans, Galatasaraylı futbolseverlerin de gözünden kaçmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli stoperin fiziksel durumu ve form grafiği üzerinden tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, pozisyonun görüntülerinin altına "Biz bu adamla ne yapacağız?" yorumlarında bulunarak oyuncunun düşen formuna dikkat çekti.

İtalya maçındaki o anlar Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: 'Biz bu adamla ne yapacağız?'
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#galatasaray
#İtalya
#Abdülkerim Bardakcı
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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