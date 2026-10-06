İtalya maçındaki o anlar Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: 'Biz bu adamla ne yapacağız?'

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İstanbul
UEFA Uluslar Ligi deplasmanında İtalya’ya 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda sahadaki silik performanslar tartışılmaya devam ediyor. Kritik karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimlerden biri ise milli savunmacı Abdülkerim Bardakcı oldu.
Mücadelenin dikkat çeken anlarından birinde rakibiyle ikili mücadeleye giren Abdülkerim Bardakcı, dengesini kaybederek kendisini yerde buldu. Deneyimli stoperin topun kontrolünü rakibine kaptırdığı o anlar, maçın ardından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.
Milli formayla sergilediği bu performans, Galatasaraylı futbolseverlerin de gözünden kaçmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli stoperin fiziksel durumu ve form grafiği üzerinden tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, pozisyonun görüntülerinin altına "Biz bu adamla ne yapacağız?" yorumlarında bulunarak oyuncunun düşen formuna dikkat çekti.