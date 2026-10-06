Galatasaray transfer operasyonuna başladı! Premier Lig'den çifte yıldız: Hem savunma hem de hücuma takviye

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sarı-kırmızılı idarecilerin, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr ile Brentford'un genç sağ beki Michael Kayode'yi yakından takip ettiği öğrenildi. Her iki isim için de kulüplerinin ve oyuncuların mevcut şartları mercek altına alınıyor.

ISMAİLA SARR TRANSFERİNDE DEV RAKİPLER

Hücum hattına dinamizm katmak isteyen Galatasaray'ın hedeflerinden biri olan Ismaila Sarr için İngiliz basınında dikkat çeken iddialar yer alıyor. Ada basınından Sky Sports'un paylaştığı bilgilere göre, Crystal Palace yönetimi 28 yaşındaki Senegalli yıldızın temsilcileriyle sözleşme yenileme masasına oturdu. Süper Lig devinin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de hamle yaptığı başarılı oyuncunun, kulübüyle olan mevcut mukavelesi 2029 yılına kadar sürüyor.

Crystal Palace, hücum hattındaki etkili ismi takımda tutabilmek adına kontrat şartlarını iyileştirmeyi hedeflerken, taraflar arasında gerçekleşen ilk temasların olumlu geçtiği ancak henüz imza aşamasına gelinmediği bildirildi. Görüşmelerin seyrini pürüzsüz şekilde izleyen Galatasaray yönetiminin, şartların uygun zemine oturması ve pazarlıkların olumsuz sonuçlanması halinde tekrar resmi temas kurabileceği belirtiliyor. Öte yandan kanatların yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilen çok yönlü oyuncunun peşinde İngiliz devi Liverpool'un da olduğu ifade edildi.

SAĞ BEKE TEMPOLU ADAY: MİCHAEL KAYODE

Sarı-kırmızılıların savunmanın sağı için gündemine aldığı bir diğer isim ise Brentford forması giyen Michael Kayode oldu. Sağ bek pozisyonuna uzun vadeli ve istikrarlı bir çözüm kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, genç yeteneği listeye dahil etti.

Teknik heyetin, Kayode'nin yüksek temposunu, fiziksel atletizmini ve saha içerisinde üstlenebildiği farklı rolleri oldukça olumlu karşıladığı vurgulandı. Ancak Brentford kulübünün oyuncu için talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer sürecinde temkinli bir yol izlenecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, Sarr hamlesinde İngiltere'deki sözleşme pazarlıklarının sonucunu beklerken; Kayode cephesinde ise Brentford'un bonservis konusunda esneklik gösterip göstermeyeceğini takip ederek resmi adımlarını şekillendirecek.