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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:54

Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak

Ocak transfer döneminde hücum hattı ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertli yönetim, menajerler tarafından önerilen Kylian Mbappe’nin kardeşi Ethan Mbappe için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:54

Süper Lig’de ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. 

Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak

Kadrosuna hem kanat forvet hem de merkez orta sahada görev yapabilen dinamik bir isim katmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin radarına dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe’nin kardeşi Ethan Mbappe takıldı.

Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak

MENAJERLER ÖNERDİ, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Son gelen kulis bilgisine göre, Süper Lig’deki U23 kontenjanı kuralına uygun oyuncular üzerinde titiz bir çalışma yürüten sarı-lacivertli kulübe, menajerler aracılığıyla Ethan Mbappe ismi sunuldu. Önerilen 19 yaşındaki genç yetenek, Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının dikkatini çekmeyi başardı. 

Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak

Fransa kulübü Lille’de milli kaleci Berke Özer ile birlikte forma giyen ve bugüne kadar çıktığı 42 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen genç futbolcu, potansiyeliyle sarı-lacivertli yönetimin iştahını kabarttı.

OĞUZ ÇETİN’İN RAPORU BEKLENİYOR

Fransız dev PSG’nin altyapısından yetişip 2024 yılında Lille’e imza atan yetenekli oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da sarı-lacivertliler için büyük bir transfer avantajı oluşturuyor. Güncel durumu yakından takip eden Direktörü Oğuz Çetin, Fransız yetenek ve alternatif adaylar üzerinde detaylı bir inceleme raporu hazırlıyor.

Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak

Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, Oğuz Çetin’in sunacağı rapor doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi. Yönetimin, sözleşmesinin son aylarına giren Ethan Mbappe’yi devre arasında uygun bir bedelle kadrosuna katmak için resmi girişimleri başlatması ve oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yazması bekleniyor.

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