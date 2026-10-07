A Milli Takım'da Montella sonrası Arda Turan sürprizi! Ezber bozan formül belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon çatısı altında ardı ardına gelen istifalara ve erken seçim tartışmalarına rağmen koltuğunu korumakta kararlı.

Cuma günü gerçekleştirilecek kritik yönetim kurulu toplantısında ise Türk futbolunun geleceğini doğrudan etkileyecek çok önemli kararların alınması bekleniyor. Masadaki en sıcak madde ise Vincenzo Montella'nın geleceği ve A Milli Takım'ın yeni patronu olacak.

UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDEKİ ÇÖKÜŞ BARDAĞI TAŞIRDI

Gazeteci Yakup Çınar'ın paylaştığı bilgilere göre, federasyon yönetimi cuma günü Montella ile vedalaşmayı planlıyor. UEFA Uluslar A Ligi serüvenine oldukça formsuz başlayan Ay-Yıldızlılar, oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrıldı.

Sahada sergilenen futbol ve alınan sonuçlar taraftarları adeta çileden çıkardı:

Fransa: 0-1 (Mağlubiyet)

0-1 (Mağlubiyet) İtalya: 1-4 (Mağlubiyet)

1-4 (Mağlubiyet) Belçika (Deplasman): 0-3 (Mağlubiyet)

0-3 (Mağlubiyet) İtalya (Deplasman): 1-3 (Mağlubiyet)

Rakip filelere yalnızca 2 gol bırakabilen milli takım, kalesinde gördüğü 11 golle ağır bir tabloyla baş başa kaldı. Özellikle Belçika ve İtalya deplasmanlarında tribünleri dolduran Türk taraftarların İtalyan teknik adama yönelik "istifa" tezahüratları, ayrılık sürecini hızlandırdı.

MONTELLA’NIN TAZMİNAT DETAYLARI BELLİ OLDU

Kısa süre önce sözleşmesi EURO 2028 sonuna kadar uzatılan ve yıllık ücreti 1,8 milyon eurodan 2,2 milyon euro seviyesine çekilen Montella'nın olası ayrılık maliyeti de netleşti. Aylık kazancı yaklaşık 183 bin euro olan tecrübeli çalıştırıcıya, TFF yönetiminin 5 aylık maaşına denk gelen 900 bin euronun üzerinde bir tazminat ödeyerek yolları ayırmayı hedeflediği belirtiliyor. Daha önce basında çıkan 3 aylık maaş (550 bin euro) veya sözleşme sonuna kadar olan kalan süre hesabı (5 milyon euro üzeri) gibi iddiaların aksine, tazminat paketinin bu rakam üzerinden el sıkışarak çözülmesi planlanıyor.

TFF'DEN ÇİFTE GÖREV HAMLESİ: ARDA TURAN FORMÜLÜ

Montella sonrası dönem için kolları sıvayan İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibinin planı da ortaya çıktı. TFF'nin listenin ilk sırasına koyduğu isim Arda Turan. Yönetimin, genç teknik adama eşine az rastlanır bir teklif sunmaya hazırlandığı ve hem mevcut kulübü Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı aynı anda çalıştırmasını önereceği iddia ediliyor. Daha önce de milli takım için kapısı çalınan Turan, Ukrayna ekibindeki projesine odaklanmak istediği için bu teklifi nazikçe geri çevirmişti.

UKRAYNA'DA TARİH YAZAN ARDA TURAN'IN KARNESİ

Shakhtar Donetsk'in başında sergilediği performansla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Arda Turan, geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Genç çalıştırıcı, bununla da kalmayıp Ukrayna temsilcisini UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kadar taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.

Cuma günü yapılacak TFF yönetim kurulu toplantısının ardından Montella kararı ve Arda Turan hamlesinin resmiyet kazanması bekleniyor.