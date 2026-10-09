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Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:15

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. Gelişmeyle Milli Takım'daki 3 yıllık Montella dönemi sona ermiş oldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:15

"Hakemler soruşturması" dolayısıyla yaşanan tutuklamaların ardından Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ortaya çıkan tablo için (TFF) bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
TFF toplantısında mevcut yönetimle yola devam etme kararı alınırken, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.
'Hakemler soruşturması' kapsamındaki tutuklamalar ve MHK'deki tablo nedeniyle TFF önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Yönetimin seçime gitmesi veya devam etmesi oylamasında 7 üyenin devam yönündeki oyuyla mevcut yönetimle yola devam kararı çıktı; 5 üye ise istifa etti.
2026 Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'ndeki başarısız durum sebebiyle eleştirilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındı.
Alınan kararla birlikte A Milli Takım'da 3 yıl süren Montella dönemi sona erdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı

Toplantıda TFF yönetimiyle ilgili seçime gitme ve devam etme kararı oylanırken 7 üyenin devam yönünde tercihte bulunması nedeniyle mevcut TFF yönetimiyle yola devam sonucu çıktı. 5 üye ise istifa etti.

MONTELLA İÇİN BEKLENEN KARAR ÇIKTI 

Toplantıda hem 2026 Dünya Kupası hem de Uluslar Ligi'ndeki başarısız durum nedeniyle eleştirilerin merkezinde olan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü için de karar çıktı.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı

TFF toplantısında Montella ile devam etmeme kararına varıldı. Böylece A Milli Takım'da 3 yıl süren Montella dönemi de sona ermiş oldu.

 

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ETİKETLER
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#merkez hakem kurulu
#A Milli Futbol Takım
#Hakemler Soruşturması
#Spor
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