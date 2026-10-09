A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı

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İstanbul
"Hakemler soruşturması" dolayısıyla yaşanan tutuklamaların ardından Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ortaya çıkan tablo için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda TFF yönetimiyle ilgili seçime gitme ve devam etme kararı oylanırken 7 üyenin devam yönünde tercihte bulunması nedeniyle mevcut TFF yönetimiyle yola devam sonucu çıktı. 5 üye ise istifa etti.
Toplantıda hem 2026 Dünya Kupası hem de Uluslar Ligi'ndeki başarısız durum nedeniyle eleştirilerin merkezinde olan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için de karar çıktı.
TFF toplantısında Montella ile devam etmeme kararına varıldı. Böylece A Milli Takım'da 3 yıl süren Montella dönemi de sona ermiş oldu.