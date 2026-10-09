"Hakemler soruşturması" dolayısıyla yaşanan tutuklamaların ardından Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ortaya çıkan tablo için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı TFF toplantısında mevcut yönetimle yola devam etme kararı alınırken, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. 'Hakemler soruşturması' kapsamındaki tutuklamalar ve MHK'deki tablo nedeniyle TFF önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetimin seçime gitmesi veya devam etmesi oylamasında 7 üyenin devam yönündeki oyuyla mevcut yönetimle yola devam kararı çıktı; 5 üye ise istifa etti. 2026 Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'ndeki başarısız durum sebebiyle eleştirilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındı. Alınan kararla birlikte A Milli Takım'da 3 yıl süren Montella dönemi sona erdi.

Toplantıda TFF yönetimiyle ilgili seçime gitme ve devam etme kararı oylanırken 7 üyenin devam yönünde tercihte bulunması nedeniyle mevcut TFF yönetimiyle yola devam sonucu çıktı. 5 üye ise istifa etti.

MONTELLA İÇİN BEKLENEN KARAR ÇIKTI

Toplantıda hem 2026 Dünya Kupası hem de Uluslar Ligi'ndeki başarısız durum nedeniyle eleştirilerin merkezinde olan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için de karar çıktı.

TFF toplantısında Montella ile devam etmeme kararına varıldı. Böylece A Milli Takım'da 3 yıl süren Montella dönemi de sona ermiş oldu.