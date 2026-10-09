A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın geleceği, son maçlarda alınan sonuçların ardından gündeme geldi. TFF’nin İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldığına ilişkin haberler sonrası Montella’nın sözleşme durumu ve olası tazminat tutarı merak konusu oldu. Montella istifa mı etti, kovuldu mu? Tazminatı ne kadar, sözleşmesi bitti mi?

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HABERİN ÖZETİ Montella istifa mı etti, kovuldu mu? Tazminatı ne kadar, sözleşmesi bitti mi? A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevden alınmasıyla sözleşme durumu ve olası tazminat miktarı gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldığını duyurdu. Montella'nın 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi ve yıllık 2,2 milyon euroluk maaşı dikkate alındığında, tazminatın 5 milyon euroyu aşabileceği ileri sürülüyor. Bazı haberlerde fesih durumunda yaklaşık 550 bin euroya karşılık gelen üç aylık maaş tutarı da gündeme getirilirken, diğer hesaplamalar sözleşmenin kalan süresi üzerinden 5 milyon euroyu aşan bir miktardan bahsediyor. Montella'nın sözleşmesi 2025 yılında yenilenerek 31 Temmuz 2028'e kadar uzatıldı. Montella'nın yıllık maaşı 2,2 milyon euroya yükseltildi ve sözleşmesinde başarıya bağlı bonusların bulunduğu aktarılıyor.

MONTELLA KOVULDU MU?

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta alınan mağlubiyetlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındığını duyurdu.

MONTELLA TAZMİNATI NE KADAR?

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'dan ayrılması halinde alabileceği tazminatın miktarı, sözleşmesindeki fesih koşulları nedeniyle tartışılıyor. Basına yansıyan hesaplamalarda, yıllık 2,2 milyon euroluk maaşı ve 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi dikkate alınarak tazminatın 5 milyon euroyu aşabileceği ileri sürülüyor.

Montella'nın kendi isteğiyle görevinden ayrılması ile Türkiye Futbol Federasyonunun sözleşmeyi feshetmesi farklı hukuki ve mali sonuçlar doğurabilir. Bazı haberlerde fesih durumunda yaklaşık 550 bin euroya karşılık gelen üç aylık maaş tutarı da gündeme getirilirken diğer hesaplamalarda sözleşmenin kalan süresi üzerinden 5 milyon euroyu aşan bir miktardan söz ediliyor. Kesin tutar, sözleşmenin ilgili hükümleri ve taraflar arasında yapılabilecek olası anlaşma açıklığa kavuşmadan belirlenemez.

MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Vincenzo Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı sözleşme, 2025 yılında yenilenerek 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatıldı. Daha önce Eylül 2026'ya kadar devam eden anlaşmanın uzatılmasıyla İtalyan teknik adamın görev süresi ileri bir tarihe taşındı. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde sözleşmenin bitiş tarihi 31 Temmuz 2028 olarak belirtiliyor.

MONTELLA'NIN MAAŞI NE KADAR?

Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'ndaki yıllık kazancının 2025 yılında yapılan sözleşme yenilemesiyle artırıldığı bildirildi. Basına yansıyan bilgilere göre daha önce 1,8 milyon euro olan yıllık maaşı 2,2 milyon euroya yükseltildi. Bu tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre Montella'nın aylık brüt veya net ödeme ayrıntıları sözleşme hükümleri bilinmeden kesinleştirilemese de yıllık ücretinin yaklaşık 183 bin euroya karşılık geldiği belirtiliyor.

Montella'nın kazancı yalnızca temel maaş üzerinden değerlendirilmiyor. Sözleşmede başarıya bağlı bonusların bulunduğu da aktarılıyor. Ancak bu bonusların hangi sonuçlarda devreye girdiği ve ne kadar ödeme öngörüldüğü konusunda kamuoyuna açıklanmış ayrıntılı bir sözleşme dökümü bulunmuyor. Olası ayrılıkta toplam maliyetin belirlenmesi için maaşın yanı sıra sözleşmenin fesih hükümlerinin de dikkate alınması gerekiyor.