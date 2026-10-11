Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den taraftarları endişelendiren açıklama! "Yüzde yüz hissetmiyorum"

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Kocaelispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmayı ilk yarıda Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in attığı gollerle 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü, Kocaelispor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Milli ara sonrasında 3 puan için mutlu olduklarını ifade eden Orkun, "Milli arada takımdan uzak kalınca bazı dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Hafif bir yorgunluk da vardı." dedi.

Oyunlarının çok da iyi olmadığını söyleyen Orkun, "Daha iyi performans gösterebildik son zamanlarda. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla beraber çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var. Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Hava güzel. Önümüze bakacağız." dedi.

"YÜZDE YÜZ HİSSETMİYORUM"

Orkun Kökçü, sakatlığıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yüzde yüz hissetmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Sakatlığımda pek bir sıkıntı yok ama eski ritmimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, sonra ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Şimdi de 3 antrenmanla oynadım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Bu maç güzeldi, daha da iyi bir performans gösterebilirdim. Maç oynaya oynaya eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve 1 gol güzel." ifadelerini kullandı.