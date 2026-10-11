Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 22:12

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den taraftarları endişelendiren açıklama! "Yüzde yüz hissetmiyorum"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sakatlığıyla ilgili konuştu. Orkun, "Yüzde yüz hissetmiyorum. Sakatlığımda pek bir sıkıntı yok ama eski ritmimde değilim. Maç oynaya oynaya eski seviyeme geleceğim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den taraftarları endişelendiren açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 22:12

'de heyecan 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , İstanbul'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmayı ilk yarıda ve 'in attığı gollerle 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü, Kocaelispor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den taraftarları endişelendiren açıklama! "Yüzde yüz hissetmiyorum"

Milli ara sonrasında 3 puan için mutlu olduklarını ifade eden Orkun, "Milli arada takımdan uzak kalınca bazı dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Hafif bir yorgunluk da vardı." dedi.

Oyunlarının çok da iyi olmadığını söyleyen Orkun, "Daha iyi performans gösterebildik son zamanlarda. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla beraber çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var. Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Hava güzel. Önümüze bakacağız." dedi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den taraftarları endişelendiren açıklama! "Yüzde yüz hissetmiyorum"

"YÜZDE YÜZ HİSSETMİYORUM"

Orkun Kökçü, sakatlığıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yüzde yüz hissetmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Sakatlığımda pek bir sıkıntı yok ama eski ritmimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, sonra ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Şimdi de 3 antrenmanla oynadım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Bu maç güzeldi, daha da iyi bir performans gösterebilirdim. Maç oynaya oynaya eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve 1 gol güzel." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti
Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi
ETİKETLER
#Beşiktaş
#orkun kökçü
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#Dusan Vlahovic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.