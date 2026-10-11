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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:24

Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında sonucu merakla beklenen dev maçta Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı. Manchester City bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:24

'de heyecan 6. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında ve , Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Dev maçın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Liverpool'da Ryan Gravenberch, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gördü. Gravenberch, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Liverpool maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.

Manchester City, Liverpool'un 10 kişi kalmasından kısa bir süre sonra mücadelenin 65. dakikasında 'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi

Konuk ekip, karşılaşmanın 68. dakikasında Jeremy Doku'nun kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi

Rakibinin bir kişi eksik oynamasını iyi değerlendiren Manchester City, mücadelenin 78. dakikasında Rayan Cherki'nin ayağından bir gol daha buldu ve skor 3-0 oldu.

Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi

Manchester City, bu sonuçla ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti. Liverpool ise ligdeki ilk yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

Manchester City, ligin 7. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Ipswich Town'ı ağırlayacak. Liverpool ise ligin 7. haftasında aynı gün deplasmanda Brentford'a konuk olacak.

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ETİKETLER
#Liverpool
#Futbol
#manchester city
#İngiltere Premier Lig
#Erling Haaland
#Ryan Gravenberch
#Spor
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