Manchester City, Liverpool'u 3-0 devirdi! Haaland, Doku ve Cherki galibiyeti getirdi

İngiltere Premier Lig'de heyecan 6. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Liverpool ve Manchester City, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Dev maçın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Liverpool'da Ryan Gravenberch, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gördü. Gravenberch, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Liverpool maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.

Manchester City, Liverpool'un 10 kişi kalmasından kısa bir süre sonra mücadelenin 65. dakikasında Erling Haaland'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, karşılaşmanın 68. dakikasında Jeremy Doku'nun kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

Rakibinin bir kişi eksik oynamasını iyi değerlendiren Manchester City, mücadelenin 78. dakikasında Rayan Cherki'nin ayağından bir gol daha buldu ve skor 3-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

Manchester City, bu sonuçla ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti. Liverpool ise ligdeki ilk yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

Manchester City, ligin 7. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Ipswich Town'ı ağırlayacak. Liverpool ise ligin 7. haftasında aynı gün deplasmanda Brentford'a konuk olacak.