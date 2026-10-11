CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 7. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 12 puanı bulunan iki takım, Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Müsabakanın VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 3 maçın ise tamamını kazandı. Beşiktaş, oynadığı maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Amedspor'a 3-2 mağlup olmuştu.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Kocaelispor, oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Kocaelispor, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Orkun Kökcü, Cerny, Trossard, Vlahovic
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Show, Sissoho, Sousa, Agyei, Metehan Altunbaş
Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.