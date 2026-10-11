Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. Beşiktaş, ligde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı, sahasında oynadığı 3 maçı kazandı ve son maçında Amedspor'a 3-2 mağlup oldu. Kocaelispor, ligde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı, deplasmanda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı ve son maçında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Maç, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek ve VAR hakemi Juan Martinez Munuera olacak. Maçın muhtemel ilk 11'leri haberde belirtilmiştir.

Süper Lig'de 7. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 12 puanı bulunan iki takım, Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Müsabakanın VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera oldu.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 3 maçın ise tamamını kazandı. Beşiktaş, oynadığı maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Amedspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

KOCAELİSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Kocaelispor, oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Kocaelispor, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Orkun Kökcü, Cerny, Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Show, Sissoho, Sousa, Agyei, Metehan Altunbaş

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.