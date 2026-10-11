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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:30

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, seyiricisi önünde kazanarak zirveyle arasındaki puan farkın açılmamasını sağlamak isterken Kocaelispor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:30

'de 7. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Beşiktaş, ligde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı, sahasında oynadığı 3 maçı kazandı ve son maçında Amedspor'a 3-2 mağlup oldu.
Kocaelispor, ligde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı, deplasmanda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı ve son maçında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi.
Maç, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek ve VAR hakemi Juan Martinez Munuera olacak.
Maçın muhtemel ilk 11'leri haberde belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 7. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 12 puanı bulunan iki takım, ile , 'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Müsabakanın VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera oldu.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 3 maçın ise tamamını kazandı. Beşiktaş, oynadığı maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Amedspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor

KOCAELİSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Kocaelispor, oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Kocaelispor, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Orkun Kökcü, Cerny, Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Show, Sissoho, Sousa, Agyei, Metehan Altunbaş

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#tüpraş stadı
#abdullah buğra taşkınsoy
#Spor
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