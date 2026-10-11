UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Fabio Maresca olacak.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Galatasaray, salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona ile karşılaşacak. Maçın hakemi Marco Guida olacak. Yardımcı hakemler Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti görev yapacak. Dördüncü hakem Fabio Maresca olacak. VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev yapacak.

Mücadelede VAR'da Marco Di Bello, AVAR'dan da Aleandro Di Paolo görev yapacak.