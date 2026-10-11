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Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:38

Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

RAMS Park'ta dev randevunun hakemi açıklandı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. haftasında dünya devi Barcelona'yı konuk edeceği dev maça UEFA'dan İtalyan hakem ataması geldi. Mücadeleyi Marco Guida yönetecek. İşte dev maçın dördüncü hakemi ve VAR odasında görev yapacak isimler...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:38

'nin 2. haftasında ile arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray salı günü saat 22.00'de 'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Fabio Maresca olacak. 

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.
Galatasaray, salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona ile karşılaşacak.
Maçın hakemi Marco Guida olacak.
Yardımcı hakemler Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti görev yapacak.
Dördüncü hakem Fabio Maresca olacak.
VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev yapacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Mücadelede VAR'da Marco Di Bello, AVAR'dan da Aleandro Di Paolo görev yapacak.

 

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ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#rams park
#Marco Guida
#Spor
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