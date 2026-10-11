Dünyanın en ağır bal kabağı rekoru! Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

İngiltere'nin Berkshire bölgesindeki Wargrave Fidanlığı Dev Kabak Tartım Yarışması'nda dünyanın en ağır bal kabağı belli oldu. 65 yaşındaki Ian Paton, geçtiğimiz ikiz kardeşiyle beraber katıldığı yarışmaya bu kez tek katıldı ve yeniden rekoru kırdı.

Yetkililerden Gerald Short, "Dünya üzerinde meyve veren bitkilerin var olduğu 100 milyon yıl içinde, bu, şimdiye kadar var olmuş en ağır ve açık ara en büyük örnektir. Eğer bu, muhteşemliğin tanımı değilse, ne olduğunu bilmiyorum!" dedi.

Yetkililer, bal kabağının ağırlığını, 1.295,8 kilo olarak açıkladı. Guinness Dünya Rekorları da rekoru 7 Ekim'de duyurdu. Bal kabağının çevresi ise 596,9 santimetre ölçüldü.

SON OLARAK İNEKLERE YEM OLACAK

Paton, BBC'ye yaptığı açıklamada , bal kabağına bakmanın "çok zor bir iş" olduğunu ve günde altı saatini 130 galon (üç dolu küvete eşdeğer) su vermeye ayırdığını söyledi.

Rekor kıran bal kabağı şu anda Southampton'daki Sunnyfields Çiftliği'nde sergileniyor ve ay sonuna kadar orada kalacak, ardından ineklere yem olarak verilecek.

KENDİ REKORUNU 17 KİLOYLA KIRDI

Önceki rekor da Paton ailesine aitti. Ian Paton ve ikiz kardeşi Stuart Paton'ın yetiştirdiği Muggle adlı bal kabağı, Ekim 2025'te 1.278,8 kiloyla rekor kırmıştı.