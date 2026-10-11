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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:44

ABD'deki vali konağında 7 ceset bulundu

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde vali konağının güvenliğini artırmak için yapılan inşaat çalışması sırasında toprağın altından insan kalıntıları çıktı. 7 kişiye ait olduğu kalıntılar üzerinde inceleme yapıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD'deki vali konağında 7 ceset bulundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:44

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin başkenti Bismarck'ta vali konağının güvenliğini artırmak için çalışma başlatıldı. 2,35 milyon dolarlık proje bulunan insan kalıntılarıyla beraber arkeolojik keşfe dönüştü. Güvenlik duvarı inşaatı ve çevre düzenlemesi için toprağın kazıldığı alanda tarihi tabutlara rastlanması üzerine uzman ekipler bölgede inceleme başlattı.

Çalışmalar sırasında 7 tabut bulundu. Farklı yaş gruplarından kişilere ait insan kalıntılarının iki kadın, iki erkek, iki genç ve bir çocuğa ait olduğu anlaşıldı. 

ABD'deki vali konağında 7 ceset bulundu

İLK RESMİ MEZARLIK

Uzmanlar, günümüzde vali konağının yer aldığı arazinin Bismarck'ın ilk resmi mezarlığı olarak kullanıldığını saptadı. Mezarlığın 1873 yılında hizmete açıldığı ve 1877 yılına kadar kullanıldığı belirlendi. Bölgede 1880'li yıllarda gerçekleştirilen mezar taşıma işlemlerinin tüm cenazeleri kapsamadığı ortaya çıktı. Dönemin kayıtlarına göre eski mezarlıktaki definlerin büyük bölümü başka alanlara nakledilmişti.

Kuzey Dakota Eyalet Tarih Derneği Sözcüsü Kara Haff, yerel gazetelerde mezarların taşınmasına ilişkin haberler bulunduğunu belirtti. Haff, o dönemde yayımlanan haberlerde "İki kişi hariç tüm mezarları taşıdık" ifadesinin kullanıldığını aktardı.

Ancak son kazılarda 7 tabutun bulunması, arazide geride bırakılan cenazelerin sayısının geçmişte düşünüldüğünden fazla olabileceğini gösterdi.

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ETİKETLER
#mezarlık
#Tabut
#Kuzey Dakota
#Bismarck
#Vali Konağı
#Dünya
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