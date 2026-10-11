A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceği oldukça merak ediliyor. Yeni dönemde milli takımın başına geçebilecek isimler için bir liste oluşturuldu.

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HABERİN ÖZETİ Vincenzo Montella sonrası sürpriz liste! Milli takım için 4 isim öne çıktı Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörlüğü için yabancı adaylar Didier Deschamps ve Vitor Pereira ile yerli adaylar Arda Turan ve Fatih Tekke öne çıktı. Didier Deschamps'ın Fransa Milli Takımı'nda uzun yıllar görev yaptığı belirtiliyor. Vitor Pereira'nın ise Fenerbahçe başta olmak üzere farklı ülkelerde ve liglerde görev yaptığı aktarılıyor. Arda Turan ve Fatih Tekke'nin ise Türk futbolunu yakından tanımalarıyla aday listesinde yer aldığı ifade ediliyor. Milli takımda yeni bir yapılanmaya gidilmesi durumunda yerli bir teknik adamın tercih edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Yeni teknik direktörün kim olacağının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacağı belirtiliyor.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü için gündeme gelen yabancı isimlerden Didier Deschamps, uluslararası futbol tecrübesiyle dikkat çekiyor. Fransa Milli Takımı'nda uzun yıllar görev yapan Deschamps, uluslararası arenadaki deneyimiyle öne çıkan teknik adamlar arasında yer alıyor.

Bir diğer yabancı aday Vitor Pereira ise Fenerbahçe başta olmak üzere farklı ülkelerde ve liglerde görev yaptı. Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Pereira'nın da milli takımın başına geçebilecek isimler arasında değerlendirildiği belirtiliyor.

YERLİ ADAYLAR ARDA TURAN VE FATİH TEKKE

Yabancı teknik direktörlerin yanı sıra yerli isimler de A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için gündemde bulunuyor. Arda Turan ve Fatih Tekke, yeni dönemde milli takımın başına geçebilecek yerli adaylar arasında gösteriliyor.

Teknik direktörlük kariyerlerinde farklı deneyimler edinen iki isim, Türk futbolunu yakından tanımalarıyla aday listesinde yer alıyor. Milli takımda yeni bir yapılanmaya gidilmesi durumunda yerli bir teknik adamın tercih edilip edilmeyeceği de merak ediliyor.

Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Takım'da başlayacak yeni dönemin nasıl şekilleneceği futbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Didier Deschamps, Vitor Pereira, Arda Turan ve Fatih Tekke'nin isimleri öne çıkarken, teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merakla bekleniyor.

Söz konusu dört isim adaylar arasında gündeme gelse de A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.