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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 21:10

Galatasaray'da Dursun Özbek gelişmesi! Yönetim ile ilgili karar verildi

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Açıklama yapan Dursun Özbek, "Bizim için bu ibra kararı, Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Dursun Özbek gelişmesi! Yönetim ile ilgili karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 21:10

'da yıllık olağan toplantısı, Haliç Oditoryumu'nda 1000'den fazla kişinin katılımıyla düzenlendi.

Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 tarihlerinde başkan ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı.

Galatasaray'da Dursun Özbek gelişmesi! Yönetim ile ilgili karar verildi

Daha sonra kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulu katılan üyelere teşekkür ederek, "Oylama sonucunda şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güven ve teveccüh için teşekkür ederim. Bizim için bu ibra kararı, Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Ortaya çıkan iradenin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi önümüze bakma zamanı. Galatasaray'ın önünde çok önemli fırsatlar ve ulaşılması gereken hedefler var. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlikle bu hedefe ulaşabiliriz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım aynı heyecanla, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 4 yıl önce Galatasaray'ı daha çok güçlü bir noktaya taşımak için yola çıktı, bugün önemli mesafeler aldık. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı, bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizim görevimiz bizden sonraki nesillere emin bir şekilde teslim etmek. Galatasaray için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Yönetim Kurulu
#Futbol
#dursun özbek
#genel kurul
#haliç kongre merkezi
#Spor
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