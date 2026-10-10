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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:20

Galatasaray bekliyordu, İngiltere'den bomba patladı! 'Anlaşma an meselesi'

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Senegalli yıldız Ismaila Sarr için kulübü Crystal Palace sürpriz bir adım attı. İngiliz ekibi, Cimbom'un peşinde olduğu tecrübeli kanat oyuncusunu elden kaçırmamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray bekliyordu, İngiltere'den bomba patladı! 'Anlaşma an meselesi'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:20

Süper Lig'de milli ara sonrası 'yı mağlup ederek moral depolayan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan , gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı dev karşılaşmasına çevirdi. 

Galatasaray bekliyordu, İngiltere'den bomba patladı! 'Anlaşma an meselesi'

Sahadaki mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılarda bir yandan da devre arası transfer dönemi için hummalı bir çalışma yürütülüyordu. Ancak Cimbom'un gündemindeki yıldız isimden beklenmeyen haber geldi.

Galatasaray bekliyordu, İngiltere'den bomba patladı! 'Anlaşma an meselesi'

SEZON BAŞINDA REST ÇEKMİŞTİ

Sezon başında hücum hattını güçlendirmek adına Senegalli yıldız Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, engeline takılmıştı. İngiliz kulübünün transfere onay vermemesi üzerine 28 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı giyebilmek adına kulübüne rest çekse de yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamış ve oyuncu İngiltere'de kalmıştı.

Galatasaray bekliyordu, İngiltere'den bomba patladı! 'Anlaşma an meselesi'

LİVERPOOL DA PEŞİNDEYDİ

Sürati, bire birdeki bitiriciliği ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkan Sarr, gösterdiği performansla Premier Lig devi Liverpool da dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli kulübünün radarına girmeyi başardı.

İNGİLİZLER MAAŞINI YÜKSELTİP İMZAYI ATTTIRIYOR

Geleceği merak konusu olan Senegalli futbolcu için Crystal Palace yönetimi elini çabuk tuttu. 2029 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunmasına rağmen İngiliz temsilcisinin, yıldız oyuncunun kontratını uzatmak için masaya oturduğu öğrenildi. Yapılan görüşmelerde son aşamaya gelinirken, yeni anlaşmayla birlikte Sarr'ın maaşında da ciddi bir iyileştirme yapılacağı kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖR SAGE'DEN AÇIKLAMA: "İŞLER İYİ GİDİYOR"

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage de öğrencisinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirten 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Henüz resmi imza atılmadı ancak görüşmelerimiz devam ediyor ve işler oldukça iyi yönde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray bekliyordu, İngiltere'den bomba patladı! 'Anlaşma an meselesi'

Sarr'ın transfer süreci ve sağlık durumuna da değinen Sage, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tür transfer süreçleri oyuncular için yıpratıcı olabiliyor, duruma geniş bir pencereden bakmalıyız. Sarr artık tamamen bize odaklanmış durumda. Kulüp olarak kendisini uzun yıllar takımda tutmak istediğimizi net bir şekilde gösterdik. O da bu mesajı aldı ve yaklaşımı değişti. Bu hafta idmanlarda harika bir performans sergiledi, sezon başından bu yana geçirdiği en iyi haftaydı. Onu çok daha iyi bir seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum."

Galatasaray bekliyordu, İngiltere'den bomba patladı! 'Anlaşma an meselesi'

İngiltere'de kalmaya sıcak bakan 28 yaşındaki oyuncunun, Crystal Palace ile yeni sözleşmeye kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#Futbol
#kasımpaşa
#crystal palace
#İsmaila Sarr
#Spor
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