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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:43

Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. İlkay Gündoğan'ın Barcelona maçı öncesi verdiği olay cevap ve eşi Sara Gündoğan'ın sosyal medyadaki isyanı sarı-kırmızılı camiada ses getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:43

, 'in 7. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği karşısında zorlandığı maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak sahadaki galibiyet sevinci, maç sonu basın odasında ve sosyal medyada yaşanan gelişmelerin gölgesinde kaldı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!

"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM?"

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha oyuncusu , basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde yalnızca 11 dakika süre alabilen yıldız futbolcuya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Barcelona maçı soruldu.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!

Gündoğan'ın bu soruya verdiği, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" şeklindeki çarpıcı ve ironik cevap, kısa sürede gündeminin zirvesine yerleşti. Tecrübeli oyuncunun bu tepkisi, takım içindeki form durumuna ve teknik heyetin tercihlerine yönelik hoşnutsuzluğunun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!

EŞİ SARA GÜNDOĞAN'DAN TRABZONSPOR MAÇI SONRASI SERT TEPKİ

İlkay Gündoğan'ın az süre almasıyla ilgili tartışmalar sürerken, geride bıraktığımız haftalarda yaşanan bir diğer kriz de yeniden akıllara geldi. Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Papara Park'ta Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu ağır yenilgi sonrası, İlkay'ın eşi Sara Gündoğan sosyal medyada bir taraftarın eleştirilerine oldukça sert bir dille karşılık vermişti.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!

"Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen anlayın; bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek."

Sara Gündoğan, aynı zamanda gündemden düşmeyen ekonomik iddialara da son noktayı koyarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ayrıca lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti."

Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!

Tecrübeli yıldızın Barcelona karşılaşmasında kadroda nasıl bir rol alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#galatasaray
#İlkay Gündoğan
#Süper Lig
#Futbol
#kasımpaşa
#Sara Gündoğan
#Spor
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