Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi büyüyor: Kasımpaşa maçı sonrası şok sözler ve eşinden sert çıkış!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Kasımpaşa karşısında zorlandığı maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak sahadaki galibiyet sevinci, maç sonu basın odasında ve sosyal medyada yaşanan gelişmelerin gölgesinde kaldı.

"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM?"

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde yalnızca 11 dakika süre alabilen yıldız futbolcuya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Barcelona maçı soruldu.

Gündoğan'ın bu soruya verdiği, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" şeklindeki çarpıcı ve ironik cevap, kısa sürede futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Tecrübeli oyuncunun bu tepkisi, takım içindeki form durumuna ve teknik heyetin tercihlerine yönelik hoşnutsuzluğunun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

EŞİ SARA GÜNDOĞAN'DAN TRABZONSPOR MAÇI SONRASI SERT TEPKİ

İlkay Gündoğan'ın az süre almasıyla ilgili tartışmalar sürerken, geride bıraktığımız haftalarda yaşanan bir diğer kriz de yeniden akıllara geldi. Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Papara Park'ta Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu ağır yenilgi sonrası, İlkay'ın eşi Sara Gündoğan sosyal medyada bir taraftarın eleştirilerine oldukça sert bir dille karşılık vermişti.

"Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen anlayın; bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek."

Sara Gündoğan, aynı zamanda gündemden düşmeyen ekonomik iddialara da son noktayı koyarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ayrıca lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti."

Tecrübeli yıldızın Barcelona karşılaşmasında kadroda nasıl bir rol alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.