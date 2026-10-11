Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

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İstanbul
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, LaLiga'nın 8. haftasında Getafe'yi konuk etti. Katalan devi Anthony Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligde 8'de 8 yapan İspanyol ekibi liderliğini sürdürdü.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu ürkütücü atmosfere vurgu yapan Alman çalıştırıcı, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi çok farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her rakibin kendine göre kalitesi var." diye konuştu.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e de övgüde bulunan Hansi Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü Barcelona mücadelesine çevirdi.
Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları cumartesi günü başladı. Karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.
Genel bilet satışı ise pazar günü saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden yapılacak.
Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:
|Kategori
|Fiyat
|Premium
|75.000 TL
|Delux
|70.000 TL
|Lux
|67.500 TL
|Classic
|65.000 TL
|1. Kategori
|50.000 TL
|2. Kategori
|45.000 TL
|3. Kategori
|40.000 TL
|4. Kategori
|35.000 TL
|5. Kategori
|30.000 TL
|6. Kategori
|25.000 TL
|7. Kategori
|22.500 TL
|8. Kategori
|15.000 TL
|9. Kategori
|13.000 TL
|10. Kategori
|3.500 TL
|11. Kategori
|2.800 TL