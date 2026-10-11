Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, LaLiga'nın 8. haftasında Getafe'yi konuk etti. Katalan devi Anthony Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligde 8'de 8 yapan İspanyol ekibi liderliğini sürdürdü.

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HABERİN ÖZETİ Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılı ekip de mücadelenin hazırlıklarına ve bilet satışlarına başladı. Barcelona, LaLiga'da Getafe'yi 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Teknik Direktör Hansi Flick, Galatasaray'ın stadını 'dünyanın en gürültülü stadyumu' olarak nitelendirdi ve forvet Victor Osimhen'i övdü. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Barcelona maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının bilet fiyatları 2.800 TL ile 75.000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

HANSI FLICK'TEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMU"

Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu ürkütücü atmosfere vurgu yapan Alman çalıştırıcı, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi çok farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her rakibin kendine göre kalitesi var." diye konuştu.

"OSIMHEN HARİKA BİR FORVET"

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e de övgüde bulunan Hansi Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü Barcelona mücadelesine çevirdi.

Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY-BARCELONA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları cumartesi günü başladı. Karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.

Genel bilet satışı ise pazar günü saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden yapılacak.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Kategori Fiyat Premium 75.000 TL Delux 70.000 TL Lux 67.500 TL Classic 65.000 TL 1. Kategori 50.000 TL 2. Kategori 45.000 TL 3. Kategori 40.000 TL 4. Kategori 35.000 TL 5. Kategori 30.000 TL 6. Kategori 25.000 TL 7. Kategori 22.500 TL 8. Kategori 15.000 TL 9. Kategori 13.000 TL 10. Kategori 3.500 TL 11. Kategori 2.800 TL