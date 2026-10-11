Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 07:12
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 07:23

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi çarpıcı mesajlar verdi. Sarı kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfere dikkat çeken Flick, "Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız" ifadelerini kullandı. Victor Osimhen'e de övgüde bulunan Alman çalıştırıcı, "Osimhen gibi harika bir forvetleri ve harika kadroları var. Onlara karşı elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 07:12
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 07:23

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, LaLiga'nın 8. haftasında Getafe'yi konuk etti. Katalan devi Anthony Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligde 8'de 8 yapan İspanyol ekibi liderliğini sürdürdü.

HABERİN ÖZETİ

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılı ekip de mücadelenin hazırlıklarına ve bilet satışlarına başladı.
Barcelona, LaLiga'da Getafe'yi 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Teknik Direktör Hansi Flick, Galatasaray'ın stadını 'dünyanın en gürültülü stadyumu' olarak nitelendirdi ve forvet Victor Osimhen'i övdü.
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Barcelona maçı hazırlıklarına başladı.
Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının bilet fiyatları 2.800 TL ile 75.000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

HANSI FLICK'TEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMU"

Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu ürkütücü atmosfere vurgu yapan Alman çalıştırıcı, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi çok farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her rakibin kendine göre kalitesi var." diye konuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

"OSIMHEN HARİKA BİR FORVET"

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e de övgüde bulunan Hansi Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü Barcelona mücadelesine çevirdi.

Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray taraftarı ve Osimhen'e övgü

GALATASARAY-BARCELONA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları cumartesi günü başladı. Karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.

Genel bilet satışı ise pazar günü saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden yapılacak.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

KategoriFiyat
Premium75.000 TL
Delux70.000 TL
Lux67.500 TL
Classic65.000 TL
1. Kategori50.000 TL
2. Kategori45.000 TL
3. Kategori40.000 TL
4. Kategori35.000 TL
5. Kategori30.000 TL
6. Kategori25.000 TL
7. Kategori22.500 TL
8. Kategori15.000 TL
9. Kategori13.000 TL
10. Kategori3.500 TL
11. Kategori2.800 TL

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik maç saat 22.00'de başlayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barcelona, Getafe karşısında zorlanmadı! Galatasaray maçı öncesinde 3-0'lık zafer
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.