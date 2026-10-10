Barcelona, Getafe karşısında zorlanmadı! Galatasaray maçı öncesinde 3-0'lık zafer

İspanya La Liga'da 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Barcelona ile Getafe, Camp Nou'da kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, mücadelenin 2. dakikasında Anthony Gordon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, karşılaşmanın 30. dakikasında Gabriel Jesus'un golüyle skoru 2-0 yaptı ve devre arasına bu skorla üstün girdi.

Barcelona, mücadelenin 73. dakikasında Jules Kounde'nin kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak ligde 8'de 8 yaptı ve puanını 24'e yükseltti. Getafe ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.