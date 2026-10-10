Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşıyor. Her iki takım da ligde 10 puana sahip. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek, VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak. Çaykur Rizespor, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; evinde 2 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; deplasmanda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var. Fenerbahçe, ligdeki son maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 7. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 10 puanı bulunan iki takım, Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı 2 maçta ise 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-mavililer, oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Çaykur Rizespor, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.