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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:04

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak galibiyet serisi başlatmak isterken Çaykur Rizespor ise bu sezon evindeki ilk puan ya da puanlarını almak istiyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:04

'de 7. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşıyor.
Her iki takım da ligde 10 puana sahip.
Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek, VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.
Çaykur Rizespor, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; evinde 2 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; deplasmanda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var.
Fenerbahçe, ligdeki son maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 7. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 10 puanı bulunan iki takım, ile , Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı 2 maçta ise 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-mavililer, oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Çaykur Rizespor, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Çaykur Didi Stadyumu
#Ozan Ergün
#Spor
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