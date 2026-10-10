CANLI MAÇ ANLATIMI | Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 7. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 10 puanı bulunan iki takım, Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı 2 maçta ise 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-mavililer, oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Çaykur Rizespor, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etmişti.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.