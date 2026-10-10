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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:49

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! Amedspor 90+2'de liderliği tepti, Gençlerbirliği 1 puana güldü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Amedspor, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri alma şansını tepen Diyarbakır temsilcisi milli araya ikinci sırada girerken, ev sahibi Gençlerbirliği yeni teknik direktörüyle umut tazeledi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Süper Lig'de zirve el değiştirdi! Amedspor 90+2'de liderliği tepti, Gençlerbirliği 1 puana güldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:49

Süper Lig'de heyecan aralıksız sürerken, zirve yarışını yakından ilgilendiren 7. hafta mücadelesinde Eryaman Stadyumu nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. 

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! Amedspor 90+2'de liderliği tepti, Gençlerbirliği 1 puana güldü

Milli araya lider unvanıyla giren , Ankara deplasmanında ile 2-2 berabere kalarak, dün akşam Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri alma fırsatını değerlendiremedi.

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! Amedspor 90+2'de liderliği tepti, Gençlerbirliği 1 puana güldü

GOL DÜELLOSUNDA PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Diyarbakır temsilcisi, 25. dakikada Dia Saba'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Gençlerbirliği, 54. dakikada Rafael Luis'in skoru eşitleyen golüyle umutlandı.

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! Amedspor 90+2'de liderliği tepti, Gençlerbirliği 1 puana güldü

Ancak çabuk toparlanan kırmızı-yeşilliler, 68. dakikada Samuel Ballet'in şık golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Maçın son bölümlerinde skoru korumaya çalışan konuk ekip, 90+2. dakikada Thalisson'un kaydettiği gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! Amedspor 90+2'de liderliği tepti, Gençlerbirliği 1 puana güldü

BERND STORCK DÖNEMİ PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Amedspor, Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sıradaki yerini korudu. Diğer tarafta ise teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Alman çalıştırıcı Bernd Storck'u getiren Gençlerbirliği, yeni hocasıyla çıktığı ilk sınavdan değerli bir puanla ayrıldı. Başkent ekibi bu beraberlikle puanını 8 yaparak ligde 11. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de zirve el değiştirdi! Amedspor 90+2'de liderliği tepti, Gençlerbirliği 1 puana güldü
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ETİKETLER
#Gençlerbirliği
#Futbol
#amedspor
#Eryaman Stadyumu
#Dia Saba
#Samuel Ballet
#Spor
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