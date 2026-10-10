Galatasaray'dan rekor üstüne rekor! Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen geliri açıkladı

Süper Lig’de ve Avrupa sahnesinde sergilediği performansla adından söz ettiren Galatasaray, mali tablolarında da tarihi bir başarıya imza attı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında üyelerin karşısına geçen kulüp başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiaya müjdeli rakamları duyurdu.

KONSOLİDE HASILATTA TARİHİ ZİRVE: 480 MİLYON EURO

Kulübün finansal yapısındaki büyük büyümeye dikkat çeken Dursun Özbek, konsolide hasılat tablosunda ulaşılan rakamın rakiplerle olan farkı belirgin şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Başkan Özbek açıklamasında, "Bu dönemde 480 milyon euro, yani yaklaşık 23.8 milyar liraya ulaşarak kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını net bir şekilde göstermektedir" dedi.

DEVLER LİGİ'NDEN KASAYA 63 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarının mali tabloya doğrudan yansıdığını belirten Özbek, UEFA'dan sağlanan gelirin de zirveye çıktığını aktardı. Geçtiğimiz sezon devler liginde 63 milyon euro gelir elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "UEFA gelirlerinde de bir rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek" şeklinde konuştu.

GEÇTİĞİMİZ SEZON AVRUPA’DA NE YAPILMIŞTI?

Galatasaray, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi’nin yenilenen lig aşamasında mücadele etmişti. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 10 puanla tabloyu 20. sırada tamamlayarak play-off biletini kapmıştı.

Play-off turunda İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakarak büyük bir sürprize imza atan temsilcimiz, son 16 turunda ise İngiliz ekibi Liverpool'a elenerek Avrupa macerasını noktalamıştı.