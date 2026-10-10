Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Galatasaray, uzatma dakikalarında bulduğu üst üste gollerle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puanını 16’e çıkartan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

HALİL UMUT MELER VAR İNCELEMESİYLE KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin gidişatını etkileyen kırılma noktası 63. dakikada yaşandı. Savunma arkasına sarkan topu Adrian Benedyczak'tan kurtaran Lucas Torreira, baskıya gelen Thiemoko Diarra'nın müdahalesi sonrası rakibini düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, ilk anda Uruguaylı oyuncuya sarı kartını çıkardı.

Ancak VAR koltuğundaki Gustavo Fernandes Correia'nın uyarısı üzerine pozisyonu kenarda yeniden izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Torreira'yı "bariz gol şansını engellediği" gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART

Galatasaray'a katıldığı günden bu yana sergilediği hırslı futbolla taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira, lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı formayla tek kırmızı kartını 15 Ağustos 2023 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynanan NK Olimpija Ljubljana mücadelesinde görmüştü.

DERBİ ÖNCESİ TORREİRA BİLMECESİ: FENERBAHÇE MAÇINDA VAR MI?

Sarı-kırmızılı camiada şimdi tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu’ndan çıkacak karara çevrildi. 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak dev Fenerbahçe derbisi öncesi Torreira'nın durumu kritikliğini koruyor:

1 maç ceza alırsa: Uruguaylı yıldız, derbi öncesindeki ilk resmi lig maçında cezasını tamamlayarak dev derbide sahadaki yerini alabilecek.

2 maç veya üzeri ceza alırsa: Yıldız oyuncu, kritik Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

TFF DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uyarınca, ihlalin niteliğine göre oyunculara 1 ila 4 maç arasında ceza verilebiliyor.

Kamuoyunda "son adam kuralı" olarak bilinen Bariz Gol Şansını Engelleme (DOGSO) gerekçesiyle oyundan atılan futbolculara standart uygulamada 1 maç men cezası veriliyor. Ancak kartın "ciddi faul" veya "şiddetli hareket" kapsamına alınması durumunda ceza süresi uzayabiliyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar ve taraftarlar, PFDK'dan çıkacak resmi kararı kilitlenmiş durumda bekliyor.