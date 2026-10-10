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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:03

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı uzatmalarda deviren Galatasaray'da sevinç ve endişe bir arada yaşanıyor. Mücadelenin ikinci yarısında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın alacağı ceza merak konusu oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:03

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında ’yı ağırlayan , uzatma dakikalarında bulduğu üst üste gollerle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. 

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında

Ligde geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puanını 16’e çıkartan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında

HALİL UMUT MELER VAR İNCELEMESİYLE KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin gidişatını etkileyen kırılma noktası 63. dakikada yaşandı. Savunma arkasına sarkan topu Adrian Benedyczak'tan kurtaran , baskıya gelen Thiemoko Diarra'nın müdahalesi sonrası rakibini düşürdü. Karşılaşmanın hakemi , ilk anda Uruguaylı oyuncuya sarı kartını çıkardı.

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında

Ancak VAR koltuğundaki Gustavo Fernandes Correia'nın uyarısı üzerine pozisyonu kenarda yeniden izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Torreira'yı "bariz gol şansını engellediği" gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART

Galatasaray'a katıldığı günden bu yana sergilediği hırslı futbolla taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira, lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı formayla tek kırmızı kartını 15 Ağustos 2023 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynanan NK Olimpija Ljubljana mücadelesinde görmüştü.

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında

DERBİ ÖNCESİ TORREİRA BİLMECESİ: FENERBAHÇE MAÇINDA VAR MI?

Sarı-kırmızılı camiada şimdi tüm gözler Türkiye Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu’ndan çıkacak karara çevrildi. 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak dev derbisi öncesi Torreira'nın durumu kritikliğini koruyor:

1 maç ceza alırsa: Uruguaylı yıldız, derbi öncesindeki ilk resmi lig maçında cezasını tamamlayarak dev derbide sahadaki yerini alabilecek.

2 maç veya üzeri ceza alırsa: Yıldız oyuncu, kritik Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında

TFF DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uyarınca, ihlalin niteliğine göre oyunculara 1 ila 4 maç arasında ceza verilebiliyor.

Kamuoyunda "son adam kuralı" olarak bilinen Bariz Gol Şansını Engelleme (DOGSO) gerekçesiyle oyundan atılan futbolculara standart uygulamada 1 maç men cezası veriliyor. Ancak kartın "ciddi faul" veya "şiddetli hareket" kapsamına alınması durumunda ceza süresi uzayabiliyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar ve taraftarlar, PFDK'dan çıkacak resmi kararı kilitlenmiş durumda bekliyor.

Lucas Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Kırmızı kartın ardından gözler TFF’nin kararında
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ETİKETLER
#galatasaray
#Lucas Torreira
#fenerbahçe
#Futbol
#kasımpaşa
#halil umut meler
#Spor
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