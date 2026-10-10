A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi

Uluslar Ligi'nde sergilenen kötü performans ve alınan 4 yenilgi sonrası kan değişimi kaçınılmaz hale geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını resmen açıklarken, boşalan teknik direktörlük koltuğu için vakit kaybetmeden harekete geçti.

Yeni dönemde yerli bir teknik adama öncelik verme kararı alan federasyon kurmaylarının, listenin en üst sırasına Arda Turan’ı yazdığı öne sürüldü.

TFF İLK TEMASI KURDU: SHAKHTAR'DAN OLUMSUZ CEVAP

Gelişmelerin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Arda Turan transferi için temaslara başladı.

Ancak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, yapılan ilk görüşmede TFF'ye olumsuz geri dönüş yaptı. Başarılı çalıştırıcıyı bırakmaya hiç sıcak bakmadığını bildiren Shakhtar yönetimi, anlaşmaya yanaşmadı. TFF kanadının ise bu hamleye rağmen ısrarcı olduğu ve taraflar arasındaki görüşme trafiğinin önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

SHAKHTAR DONETSK'TE SÜKSE YAPAN PERFORMANS

Teknik direktörlük kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arda Turan, geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaştırarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ukrayna ekibinin başında bugüne kadar 61 resmi maça çıkan genç teknik adam, 2.16'lık yüksek bir puan ortalaması yakalayarak Avrupa kulüplerinin ve A Milli Takım'ın radarına girmeyi başardı.