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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:44

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi

UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin yeni patronu için yerli hoca arayışına giren TFF'de ilk hedef Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan oldu. Çıkan iddiaların ardından Ukrayna devinden genç teknik adam için sürpriz bir cevap geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:44

'nde sergilenen kötü performans ve alınan 4 yenilgi sonrası kan değişimi kaçınılmaz hale geldi. (TFF) yönetimi, İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını resmen açıklarken, boşalan teknik direktörlük koltuğu için vakit kaybetmeden harekete geçti.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi

Yeni dönemde yerli bir teknik adama öncelik verme kararı alan federasyon kurmaylarının, listenin en üst sırasına ’ı yazdığı öne sürüldü.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi

TFF İLK TEMASI KURDU: SHAKHTAR'DAN OLUMSUZ CEVAP

Gelişmelerin ardından harekete geçen Türkiye Federasyonu yetkilileri, Arda Turan transferi için temaslara başladı.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi

Ancak Ukrayna temsilcisi , yapılan ilk görüşmede TFF'ye olumsuz geri dönüş yaptı. Başarılı çalıştırıcıyı bırakmaya hiç sıcak bakmadığını bildiren Shakhtar yönetimi, anlaşmaya yanaşmadı. TFF kanadının ise bu hamleye rağmen ısrarcı olduğu ve taraflar arasındaki görüşme trafiğinin önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi

SHAKHTAR DONETSK'TE SÜKSE YAPAN PERFORMANS

Teknik direktörlük kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arda Turan, geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaştırarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

A Milli Takım'da Montella ile yollar ayrıldı, yeni hedef Arda Turan oldu! Anında cevap geldi

Ukrayna ekibinin başında bugüne kadar 61 resmi maça çıkan genç teknik adam, 2.16'lık yüksek bir puan ortalaması yakalayarak Avrupa kulüplerinin ve A Milli Takım'ın radarına girmeyi başardı.

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ETİKETLER
#Arda Turan
#shakhtar donetsk
#Futbol
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#uluslar ligi
#Spor
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