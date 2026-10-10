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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:49

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maratonu başladı. Zorlu Karadeniz deplasmanında Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11 kurgusunu büyük oranda netleştirdi. Sakatlığını atlatarak takıma dönen Marco Asensio'nun durumu ve kadroda yaşanacak rotasyon hamleleri taraftarların odağında. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:49

’in 7. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelede ile , tarihlerindeki 49. randevuya çıkıyor.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

REKABETTE 49. PERDE: EZİCİ FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekip arasında bugüne dek oynanan 48 lig karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Fenerbahçe sahadan 32 kez galibiyetle ayrılırken, Çaykur Rizespor 7 defa 3 puana ulaşabildi; 9 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte İstanbul ekibi rakip fileleri 112 kez havalandırırken, kalesinde 49 gol gördü.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Rize deplasmanında çıktığı 24 maçın 14’ünü kazanmayı başardı. Ev sahibi ekip sahasında 5 galibiyet elde ederken, 5 maç da beraberlikle noktalandı.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

Rekabetin en farklı galibiyetlerine Fenerbahçe 1986-1987 ve 2021-2022 sezonlarında aldığı 6-0’lık skorlarla imza attı. Çaykur Rizespor ise en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda 3-0’lık skorla elde etti. İki takım arasındaki son 17 lig maçında Fenerbahçe 15 galibiyet alarak rakibine büyük üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki son randevu ise nefes kesen bir mücadeleye sahne olmuş, Fenerbahçe'nin 2-1 önde götürdüğü karşılaşma 90+8. dakikada gelen golle 2-2 sona ermişti.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR: ASENSİO SAHAYA, SKRİNİAR KULÜBEYE

Sarı-lacivertli ekipte kritik Rizespor maçı öncesi kadro tercihleri şekillendi:

En son 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında görev yapan ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İspanyol yıldız 'nun, İsmail Kartal tarafından ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

Slovakya Milli Takımı ile yoğun bir fikstürden çıkan ve 4 maçta da 90'ar dakika süre alan 'ın dinlendirileceği öğrenildi. İsmail Kartal'ın sakatlık riskini göze almayarak tecrübeli stoperi yedek kulübesinde tutması, stoper hattında ise Nathan Ake ile Kojo Oppong ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

MERT HAKAN YANDAŞ MÜJDESİ

PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezası yapılan itirazlar sonucu 6 aya düşürülen Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde tecrübeli oyuncu uzun süre sonra kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

Yaklaşık 20 gün önce idmanda sakatlanan ve menisküs yırtığı tespit edilen Mert Müldür, Rize kafilesinde yer almayan tek isim.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Doicaru, Can Bozdoğan, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Oğuz, Vedat.

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında galibiyet peşinde! İsmail Kartal'dan sürpriz karar: İşte maçın muhtemel 11'leri
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#fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Skriniar
#Marco Asensio
#Spor
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