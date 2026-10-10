Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza geçirdi! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Motosiklet dünyasının zirvesindeki isimlerden biri olan milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sinde adeta filmleri aratmayacak olaylı anlara imza attı.

Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki ünlü Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında milli sporcu, yüksek hızda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve sert bir şekilde yere düştü.

ÇIKAN OMZUNU KENDİSİ YERİNE OTURTTU

Kaza anında sağ omzunun üzerine düşen dünya şampiyonunun omzu çıktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemek yerine inanılmaz bir soğukkanlılık gösteren milli sporcu, kendi müdahalesiyle çıkan omzunu anında yerine oturttu. Yaşadığı şiddetli acıya rağmen pes etmeyen Razgatlıoğlu'nun bu cesur anları canlı yayın kameralarına saniye saniye yansırken, görüntüler MotoGP'nin resmi sosyal medya hesaplarında da en çok paylaşılanlar arasına girdi.

https://x.com/bikesontnt/status/2108788245534326882?s=20

ZORLU MÜCADELE VE SPRİNT YARIŞI SONUCU

Kazanın ardından pes etmeyerek büyük bir karakter ortaya koyan Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımıyla Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında start çizgisindeki yerini aldı. Yaşadığı sakatlığın ve büyük kazanın izlerini taşımasına rağmen pistten kopmayan milli motosikletçi, zorlu geçen sprint yarışını 19. sırada tamamladı.

Nefes kesen sprint yarışının galibi ise Ducati Lenovo takımının tecrübeli İspanyol pilotu Marc Marquez oldu. Marquez, 19 dakika 37.125 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görerek zirvenin sahibi oldu.