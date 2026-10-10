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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:43

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza geçirdi! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde antrenman seansında korkunç bir kaza geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, çıkan omzunu kendi yerine oturtup piste geri döndü. Şampiyon sporcu, dev organizasyondaki muazzam iradesiyle tüm dünyada gündem oldu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza geçirdi! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:43

Motosiklet dünyasının zirvesindeki isimlerden biri olan milli gururumuz , Endonezya Grand Prix'sinde adeta filmleri aratmayacak olaylı anlara imza attı. 

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza geçirdi! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki ünlü Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında milli sporcu, yüksek hızda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve sert bir şekilde yere düştü.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza geçirdi! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

ÇIKAN OMZUNU KENDİSİ YERİNE OTURTTU

Kaza anında sağ omzunun üzerine düşen dünya şampiyonunun omzu çıktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemek yerine inanılmaz bir soğukkanlılık gösteren milli sporcu, kendi müdahalesiyle çıkan omzunu anında yerine oturttu. Yaşadığı şiddetli acıya rağmen pes etmeyen Razgatlıoğlu'nun bu cesur anları canlı yayın kameralarına saniye saniye yansırken, görüntüler 'nin resmi sosyal medya hesaplarında da en çok paylaşılanlar arasına girdi.

https://x.com/bikesontnt/status/2108788245534326882?s=20

ZORLU MÜCADELE VE SPRİNT YARIŞI SONUCU

Kazanın ardından pes etmeyerek büyük bir karakter ortaya koyan Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımıyla Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında start çizgisindeki yerini aldı. Yaşadığı sakatlığın ve büyük kazanın izlerini taşımasına rağmen pistten kopmayan milli motosikletçi, zorlu geçen sprint yarışını 19. sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza geçirdi! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Nefes kesen sprint yarışının galibi ise Ducati Lenovo takımının tecrübeli İspanyol pilotu Marc Marquez oldu. Marquez, 19 dakika 37.125 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görerek zirvenin sahibi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza geçirdi! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
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ETİKETLER
#Toprak Razgatlıoğlu
#Futbol
#motogp
#Marc Marquez
#Endonezya Grand Prix
#Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti
#Spor
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