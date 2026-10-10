Inter, Parma'yı 3 golle yıktı! Hakan Çalhanoğlu golüyle yıldızlaştı

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İstanbul
İtalya Serie A'da 6. hafta maçında Inter ile Parma, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Inter, mücadelenin 13. dakikasında Sucic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Inter'de 18. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi. Inter, karşılaşmanın 31. dakikasında Thuram'ın golüyle ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamladı.
Maçın ikinci yarısında gol olmadı ve Inter, sahasında ağırladığı Parma'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Inter bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Parma ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.