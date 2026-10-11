Vincenzo Montella'dan veda mesajı! "Tarihi başarılara imza attık"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamayla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. TFF'de yapılan toplantıda, Montella ile yola devam etmeme kararı alındığı bildirilmişti.

A Milli Takım'ın başına 21 Eylül 2023'te geçen Vincenzo Montella dönemi 3 yıl sürerken, milliler İtalyan teknik adamla 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıktı. Montella yönetiminde 21 galibiyet elde eden millilerin galibiyet sayısı, beraberlik ve yenilgi sayısının toplamını geçti. Milliler, İtalyan teknik adamla rakiplerine 14 kez kaybederken 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım, bu maçlarda 66 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 57 gol gördü.

MONTELLA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

A Milli Takım'daki görevine son verilen Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Her güzel hikayenin bir sonu olduğunu ancak bazı yolculukların, futbolun çok ötesinde izler bıraktığını söyleyen Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye A Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak."