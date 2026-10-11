Konya'da gol sesi çıkmadı! Konyaspor ile Başakşehir berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile İstanbul Başakşehir, Konya'da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve devre arasına 0-0'lık beraberlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve TÜMOSAN Konyaspor ile İstanbul Başakşehir arasındaki mücadele, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, bu sonuçla ligdeki 2. beraberliğini alarak puanını 5'e yükseltti. İstanbul Başakşehir ise ligdeki 2. beraberliğini yaşayarak puanını 8 yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. İstanbul Başakşehir ise ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.