Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Karşılaşmada hakem Gürcan Hasova düdük çaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çorum FK, Burak Yılmaz ile ilk maçında kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçta golleri Çorum FK adına Diomande (37.), Kyziridis (60.) ve Karlsbakk (83.) kaydetti. Bu sonuçla Arca Çorum FK puanını 10'a, Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Arca Çorum FK, 8. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise 8. haftada deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak.

Konuk ekip Çorum FK, mücadelenin 37. dakikasında öne geçti. Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği top, savunma oyuncularından sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Diomande'nin topuk pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Çorum FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Çorum FK, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Topla sağ kanada doğru ilerleyen Ramirez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Gökhan Sazdağı, ceza alanına girdi. Gökhan'ın sağ köşeden arka bölüme çevirdiği topu Kyziridis, boş kaleye gönderdi ve durum 2-0'a geldi.

83. dakikada Çorum FK, bir gol daha buldu. Karlsbakk'ın orta sahadan attığı pasla buluşan Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Karlsbakk'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve skor 3-0 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Arca Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Arca Çorum FK, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak.