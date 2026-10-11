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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:14

Çorum FK, Burak Yılmaz ile ilk maçında kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, Gaziantep'te karşılaştı. Çorum FK, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Çorum FK bu sonuçla puanını 10 yaparken Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Çorum FK, Burak Yılmaz ile ilk maçında kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:14

'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Karşılaşmada hakem Gürcan Hasova düdük çaldı.

HABERİN ÖZETİ

Çorum FK, Burak Yılmaz ile ilk maçında kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Maçta golleri Çorum FK adına Diomande (37.), Kyziridis (60.) ve Karlsbakk (83.) kaydetti.
Bu sonuçla Arca Çorum FK puanını 10'a, Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Arca Çorum FK, 8. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Gaziantep FK ise 8. haftada deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Çorum FK, Burak Yılmaz ile ilk maçında kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti

Konuk ekip Çorum FK, mücadelenin 37. dakikasında öne geçti. Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği top, savunma oyuncularından sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Diomande'nin topuk pasında topla buluşan 'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

Çorum FK, Burak Yılmaz ile ilk maçında kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Çorum FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Çorum FK, Burak Yılmaz ile ilk maçında kazandı! Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti

Çorum FK, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Topla sağ kanada doğru ilerleyen Ramirez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Gökhan Sazdağı, ceza alanına girdi. Gökhan'ın sağ köşeden arka bölüme çevirdiği topu Kyziridis, boş kaleye gönderdi ve durum 2-0'a geldi.

83. dakikada Çorum FK, bir gol daha buldu. Karlsbakk'ın orta sahadan attığı pasla buluşan Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Karlsbakk'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve skor 3-0 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Arca Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Arca Çorum FK, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak.

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#cengiz ünder
#Futbol
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Arca Çorum Fk
#Gürcan Hasova
#Spor
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