Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti

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İstanbul
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen kapanış maçında Bursaspor ile Mardin 1969 Spor, Bursa'da karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Mardin 1969 Spor, mücadelenin 21. dakikasında Tonio Teklic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Mardin 1969 Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Bursaspor, maçın 81. dakikasında Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho'nun attığı golle eşitliği sağladı ve durum 1-1 oldu.
Konuk ekip Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Zdravko Dimitrov'un golüyle yeniden öne geçti ve skor 2-1 oldu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Mardin 1969 Spor, Bursaspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Öte yandan Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, maçın 87. dakikasında kırmızı kart gördü.
Mardin 1969 Spor, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Bursaspor ise ligdeki 2. yenilgisini yaşayarak 19 puanda kaldı.
Bursaspor, 1. Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Muğlaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 Spor ise ligin 10. haftasında aynı gün sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.