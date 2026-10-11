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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:38

Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Bursaspor ile Mardin 1969 Spor, Bursa'da karşı karşıya geldi. Mardin 1969 Spor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı. Mardin 1969 Spor bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:38

'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen kapanış maçında ile Mardin 1969 Spor, Bursa'da karşı karşıya geldi.

Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti

Konuk ekip Mardin 1969 Spor, mücadelenin 21. dakikasında Tonio Teklic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Mardin 1969 Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti

Bursaspor, maçın 81. dakikasında Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho'nun attığı golle eşitliği sağladı ve durum 1-1 oldu.

Konuk ekip Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Zdravko Dimitrov'un golüyle yeniden öne geçti ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Mardin 1969 Spor, Bursaspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti

Öte yandan Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, maçın 87. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bursaspor, uzatmada yıkıldı! Yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti

Mardin 1969 Spor, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Bursaspor ise ligdeki 2. yenilgisini yaşayarak 19 puanda kaldı.

Bursaspor, 1. Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Muğlaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 Spor ise ligin 10. haftasında aynı gün sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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ETİKETLER
#bursaspor
#Futbol
#Trendyol 1. Lig
#Tonio Teklic
#Mardin 1969 Spor
#Kelechi Iheanacho
#Spor
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