İsrail ordusu Gazze'ye hoparlör kuruyor! Netanyahu'nun BM konuşması Filistinlilere dinletilecek

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulması emrini verdi. İsrail basınının haberlerine göre, İsrail ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları cevaplamayı reddettiği ifade edildi.

Öte yandan Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasının Gazze'de yaşayan Filistinlilere çeşitli noktalara kurulan hoparlörler üzerinden dinletileceği belirtildi.

NETANYAHU BUGÜN BM'DE KONUŞACAK

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına, fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.

Netanyahu'nun bugün 16:00'da (TSİ) BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.