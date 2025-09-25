Rest çektiği Avrupa üzerinden uçamadı! Netanyahu uçağının rotasını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında çıkardığı tutuklama kararının baskısı altında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gitti.

Hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı’nın Tel Aviv’den gece saatlerinde havalanan uçağı, New York’a ilerlerken normal rotasından çıkarak Akdeniz yerine Yunanistan ve İtalya hava sahaları üzerinden seyretti.

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan yakalama kararı sebebiyle Avrupa hava sahasının çoğunluğunu kullanamıyor. Bu sebeple uçağın ABD rotası bir hayli uzadı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELERİ SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

UCM, 21 Kasım’da Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

New York’a hareketinden önce havalimanında konuşan Netanyahu, Genel Kurul’da Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri sert bir dille eleştireceğini açıkladı.

Netanyahu ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail’in hedeflerini gündeme getireceğini söyledi.

Ancak Netanyahu'nun bu dertlerini dile getirmek için uçtuğu yol saatlerini aldı. Dönüşü de aynı şekilde çetrefilli olacak.