TGRT Haber
TGRT Haber
Netanyahu'dan Batı'ya rest! Filistin'i tanıyan ülkelere meydan okudu

Avrupalı ülkelerin Filistin'i tanıma kararı alması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kızdırdı. Uluslararası topluma meydan okuyan Netanyahu, "Utanç verici bir teslimiyet. İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacak. Filistin Devleti olmayacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Batı'ya rest! Filistin'i tanıyan ülkelere meydan okudu
25.09.2025
25.09.2025
Başbakanı Binyamin , uluslararası topluma meydan okuyarak Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti.

Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun 'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.​​​​​​​

#İsrail
#filistin
#netanyahu
#bm genel kurulu
#İki Devletli Çözüm
#Filistin Devleti Tanıtımı
#Dünya
TGRT Haber
