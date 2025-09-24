Menü Kapat
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Dünyanın dikkatle dinlediği konuşmada, İsrail'in Gazze'deki zulmünü fotoğraflarla anlatarak, devlet liderlerini köşeye sıkıştırdı. Erdoğan'ın etkileyici konuşması dünya manşetlerine taşındı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
09:22
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
09:22

, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti. 'de yaşanan insanlık dramını fotoğraflarla dünyaya haykıran Erdoğan'ın konuşması, geniş yankı uyandırdı. Özellikle batı medyası Erdoğan'ın konuşmasını manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'

‘ERDOĞAN, DÜNYANIN VİCDANINI SORGULADI’

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera ise “, Gazze’deki vahşet konusunda dünyanın vicdanını sorguladı ve açlıktan ölen bir çocuğun fotoğrafını göstererek dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı” söylemlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'

‘FİLİSTİN’İ TANIMA KARARI OLDUKÇA ÖNEMLİ’

İran merkezli haber ajansı Mehr News ise “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkenin devletini tanıma kararını ‘oldukça önemli’ ve ‘tarihi’ olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'

‘SIRADAN BİR KONUŞMA DEĞİLDİ’

Yunanistan merkezli NewPost ise “Türkiye olmadan Akdeniz’deki tüm planlar iptal edilmeli” başlığını kullanarak “Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ndaki konuşması, uluslararası politikaya dair sıradan atıflarla sınırlı değildi. Aksine, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı açıkça eleştiren, ancak aynı zamanda Kıbrıs sorunu, Gazze, Ukrayna, Kafkaslar ve Suriye gibi önemli uluslararası meselelere de müdahale eden, oldukça dikkat çekici bir konuşmaydı” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'

Alman radyo kanalı, Deutschland Funk haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla ülkeyi Filistin’i tanımaya çağırdı" şeklinde duyurdu.

Yunan Devlet televizyonu ERT de, haberinde Erdoğan’ın “Gazze'de en kısa sürede sağlanmalı” sözlerine yer verdi. “Sessiz kalanlar bu vahşete ortaktır” açıklamasını öne çıkardı.

Skai televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gazze’de yaşanıyor” sözlerine yer verdi, Cumhurbaşkanı’nın kürsüden paylaştığı fotoğraflara yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'

Kathimerini gazetesi, manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyorum" sözlerine yer verdi.

Fransız France24 de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki soykırıma karşı çağrısını haberleştirdi.

TGRT Haber
