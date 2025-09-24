Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması dünyada yankılandı! 'Sıradan değildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti. Gazze'de yaşanan insanlık dramını fotoğraflarla dünyaya haykıran Erdoğan'ın konuşması, geniş yankı uyandırdı. Özellikle batı medyası Erdoğan'ın konuşmasını manşetlerine taşıdı.

‘ERDOĞAN, DÜNYANIN VİCDANINI SORGULADI’

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera ise “Erdoğan, Gazze’deki vahşet konusunda dünyanın vicdanını sorguladı ve açlıktan ölen bir çocuğun fotoğrafını göstererek dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı” söylemlerini kullandı.

‘FİLİSTİN’İ TANIMA KARARI OLDUKÇA ÖNEMLİ’

İran merkezli haber ajansı Mehr News ise “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkenin Filistin devletini tanıma kararını ‘oldukça önemli’ ve ‘tarihi’ olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.

‘SIRADAN BİR KONUŞMA DEĞİLDİ’

Yunanistan merkezli NewPost ise “Türkiye olmadan Akdeniz’deki tüm planlar iptal edilmeli” başlığını kullanarak “Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması, uluslararası politikaya dair sıradan atıflarla sınırlı değildi. Aksine, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı açıkça eleştiren, ancak aynı zamanda Kıbrıs sorunu, Gazze, Ukrayna, Kafkaslar ve Suriye gibi önemli uluslararası meselelere de müdahale eden, oldukça dikkat çekici bir konuşmaydı” ifadelerinde bulundu.

Alman radyo kanalı, Deutschland Funk haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla ülkeyi Filistin’i tanımaya çağırdı" şeklinde duyurdu.

Yunan Devlet televizyonu ERT de, haberinde Erdoğan’ın “Gazze'de en kısa sürede ateşkes sağlanmalı” sözlerine yer verdi. “Sessiz kalanlar bu vahşete ortaktır” açıklamasını öne çıkardı.

Skai televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gazze’de soykırım yaşanıyor” sözlerine yer verdi, Cumhurbaşkanı’nın kürsüden paylaştığı fotoğraflara yer verdi.

Kathimerini gazetesi, manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyorum" sözlerine yer verdi.

Fransız France24 de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki soykırıma karşı çağrısını haberleştirdi.