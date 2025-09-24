Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözü Times Meydanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirmek için kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sloganı, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından birinde sergilendi. Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Erdoğan’ın “The World is Bigger than Five” (Dünya 5’ten büyüktür) sözü yansıtıldı.