24°
Gündem
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Trump sorusuna böyle cevap verdi

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak New York'a indi. Türkevi'ni ziyaret eden Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşme hakkında da önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Trump sorusuna böyle cevap verdi
AA
21.09.2025
21.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla 'nin şehrine geldi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda 'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Trump sorusuna böyle cevap verdi

TÜRKEVİNE GİTTİ

Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'ne gitti. Erdoğan, burada basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZ BÖLGEYİ İLGİLENDİRİYOR"

Trump ile yapacağı görüşme hakkındaki soruya cevap veren Erdoğan "Trump ile görüşmemiz bölgeyi ilgilendiriyor, Orta Doğu'da atılacak her adım bizim için hayati önemde." dedi.

ERDOĞAN'IN YANINDAKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine tepki: Sağır duymaz uydurur
ABD ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Özgür Özel'in o sözlerine tepki
