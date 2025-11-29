Rusya'dan Ukrayna'nın kalbi Kiev'e 4 günde ikinci saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın kalbi, başkent Kiev'i son 4 gün içinde füze ve İHA'larla iki kez vurdu. Patlamalar ve düşen İHA parçaları yangınlara sebep oldu.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, 6 noktada saldırı düzenlendiğini, sivil yerleşim yerlerinde yer alan apartmanların vurulduğunu belirtti.

1 ÖLÜ, 11 YARALI

Tkachenko bir apartmanda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 11 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Rusya'nın Kiev'e salı günü düzenlediği saldırılarda ise 7 kişi hayatını kaybetmişti.