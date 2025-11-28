Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

WhatsApp'a Rusya'dan şok karar! Tümüyle engellenecek: İşte nedeni

Rusya'da yasaları ihlal edildiği gerekçesiyle WhatsApp'a kısıtlama getirildiği duyuruldu. Kullanıcılara, başka mesajlaşma uygulamaları önerilirken WhatsApp'ın ihlalinin devam etmesi durumunda tamamen engelleneceği belirtildi.

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, bugün ’ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"WHATSAPP ÜZERİNDEN TERÖR EYLEMİ PLANLANIYOR"

WhatsApp’ın Rus yasalarını ihlal etmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “Bu mesajlaşma uygulaması, ülkede terör eylemleri düzenlemek, failleri işe almak, vatandaşlarımıza karşı ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor.” denildi.

BAŞKA BİR UYGULAMAYA GEÇİŞ SAĞLANACAK

Rusya’nın söz konusu suçları önlemek için attığı adımlara WhatsApp’ın uyum sağlamadığının kaydedildiği açıklamada, “Bu nedenle, WhatsApp'a karşı sürekli kısıtlayıcı önlemler alıyoruz. Kısıtlamalar aşamalı olarak uygulanıyor ve kullanıcıların diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmesine olanak tanıyoruz.” ifadesine yer verildi.

TÜMÜYLE ENGELLENECEK

Açıklamada, vatandaşların yerli mesajlaşma uygulamalarına geçmesi gerektiği ve WhatsApp'ın Rus mevzuatına uymaması halinde tümüyle engelleneceği kaydedildi. Rusya'da ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

