Uyuşturucu ticaretini ballandıra ballandıra anlattı! Ekipler düğmeye bastı

Adana'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyuşturucu ticaretini anlatan şüpheli, arkadaşıyla birlikte narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanıp tutuklandı. Söz konusu videoda, uyuşturucu satıcılarının 'torbacı' olarak bilinen çalışma yöntemlerini anlatan V.G. (31), "Şimdi ateş buz diye bir madde çıkmış. Bu mahallede kabul edilmez, bulamazsın. Burada esrar, kokain ve uyuşturucu hap satılır. Kokainin kilosunu 2 milyon liraya aldıysan, 5 milyon lira yapıyorsun. Böyle kolay paralar var" sözleriyle uyuşturucu ticaretini adeta tarif etti.