Avukat uyuşturucu kuryesi çıktı! Skandal kameraya yansıdı: İçeriye böyle sokmuş

Kırşehir'de Meltem Yılmaz isimli avukat, Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkiline uyuşturucu hap verirken yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen skandalda genç avukata suçüstü yapıldı.
Cezaevinde yaptığı görüşmede iç çamaşırının askısına gizlediği peçeteye sarılı uyuşturucu hapları vermeye çalışan avukat güvenlik kameraları tarafından suçüstü yakalandı.
Cezaevi güvenlik görevlilerinin de dikkati sayesinde avukatın şüpheli hareketleri fark edildi ve görüşme kameraları titizlikle incelendi. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen olayın ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Yapılan aramalarda, şüpheli avukatın aracında 63 adet sentetik ecza bulundu. Tutuklunun üzerinden de yeşil reçeteyle satılan peçeteye sarılı 13 adet sentetik hap ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Meltem Yılmaz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.