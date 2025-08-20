Menü Kapat
27°
Ekonomi
Editor
Editor
 Banu İriç

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! ÖTV zammı sonrası dengeler şaştı, işin uzmanları uyardı

ÖTV zamları sonrası sıfır araç fiyatlarındaki artış 2. el arabaya rağbeti artırdı. İlk kez araç alacaklar ya da aracını yenilemek isteyenlerin fiyatlar konusunda kafası karışık. Araç almak için doğru zaman bekleyenlere karşı işin uzmanları tavsiyeler verdi.

İkinci el piyasası ÖTV zamları sonrası fiyatlarındaki artışla harekete geçti. Araç almayı düşünenleri uyaran ikinci el araç alım satım işiyle uğraşan esnaf Safa Güngören piyasadaki son duruma dikkat çekerek harekete geçilmesini önerdi.

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! ÖTV zammı sonrası dengeler şaştı, işin uzmanları uyardı

İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Eskişehir’de 2. el araç alım satımı yapan esnaf yapan Safa Güngören, araç piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Yeni ÖTV oranının belirlenmesinin ardından 0 araç fiyatlarında artış yaşandı. Bunun sonucunda 2. el araç piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyleyen Güngören, farklı fiyat aralıklarındaki araçlara yoğun talep olduğunu dile getirdi. Ayrıca araç almak isteyenlerin mümkün olan en kısa sürede alım yapmasının daha kârlı olacağını vurguladı.

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! ÖTV zammı sonrası dengeler şaştı, işin uzmanları uyardı

ÖTV ZAMLARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ


ÖTV zamlarının etkisine değinen Safa Güngören, "Şu anda ÖTV zamlarından dolayı piyasada ciddi bir hareket var. Bu hareketlilik sadece sıfır araçlarda değil, ikinci elde de kendini gösteriyor. Daha önce bazı marka araçların fiyatlarının artacağı beklentisiyle insanlar o araçlara yöneldi. Bunun sonucunda ellerindeki ikinci el araçları piyasaya sürdüler. Bizim burada da aynı şekilde bir canlılık söz konusu. Şu anda piyasa gerçekten hareketli" dedi.

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! ÖTV zammı sonrası dengeler şaştı, işin uzmanları uyardı

"600 -700 BİN LİRALIK OTOMATİK ARAÇLARA TALEP ARTTI"

En çok tercih edilen araç sınıflarını değerlendiren Güngören, "Genel olarak 600-700 bin lira bandındaki otomatik araçlara çok fazla talep var. Bunun dışında 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira bandındaki araçlara da ciddi bir ilgi gösteriliyor. Ama aslında şu dönemde bakarsanız her araç satılıyor. Yani sadece belli sınıflar değil, piyasanın geneline yayılan bir talep söz konusu" diye konuştu.

"BEKLEMENİN ANLAMI YOK"


Araç alımı için doğru zaman olup olmadığını değerlendiren Safa Güngören, "Bence Türkiye’de her zaman doğru bir dönemdir. Çünkü biz dışa bağlı bir ekonomiyle yaşıyoruz ve Türk lirası sürekli değer kaybediyor. O yüzden araç almak isteyenler ne kadar erken alırsa o kadar karlı çıkar. Beklemenin bir anlamı yok, çünkü araç fiyatları da döviz kurlarıyla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla doğru dönem diye bir ayrım yapmaya gerek yok, her zaman doğrudur" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! ÖTV zammı sonrası dengeler şaştı, işin uzmanları uyardı

"ESKİDEN YAZIN ARAÇ SATILIR KIŞIN SATILMAZ MANTIĞI VARDI"


Piyasanın mevsimsel etkisine dair görüşlerini de aktaran Güngören, "Eskiden Türkiye’de şöyle bir anlayış vardı: Yazın araç satılır, kışın satılmaz; ama artık bu mantık kalmadı. Şimdi döviz de altın da kışın yükseliyor ve buna paralel olarak araç satışı da devam ediyor. Dolayısıyla yaz ya da kış fark etmiyor, kışın da çok araba satılıyor. Mevsimsel hareketlilik diye bir şey kalmadı" dedi.

